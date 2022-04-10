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Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Borodyanka, Rus kuvvetlerinin çekilmesinin ardından görüntülendi. Ukrayna yetkililerin açıklamalarına göre Borodyanka, Başkent Kiev bölgesinde en fazla can kaybının yaşandığı yer. Bölgede bulunan 29 binadan 21'i Rusya'nın bombardımanında büyük zarar görürken, 8'i de tamamen yıkıldı. Rus askerlerin bölgeden çekilmesinin ardından bombalanan binalarda enkaz kaldırma ve arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, enkazın altında ne kadar sivil olduğu ise bilinmiyor.

Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Ekleme: 10.04.2022 - 10:30 Güncelleme: 10.04.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Kiev'in kuzeyinde bulunan Borodyanka'da birçok bina Rusya'nın bombardımanında tamamen yıkıldı. Çok sayıda iş yeri de tamamen tahrip oldu. Borodyanka'ya yakın mesafede bulunan köylerin birçoğu harabeye döndü.

Rusya'nın uçak, tank, top ve ağır silahlarla vurduğu Borodyanka'da çok sayıda bina yerle bir olurken, yanmış zırhlı araçlar, hurdaya dönmüş otomobiller, yağmalanmış marketler, bombalanmış polis merkezleri de dikkat çekti. Borodyanka'ya bağlanan birçok köprü ise bombardımanda yıkıldı.

Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

Çatışmalardan önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine dönerek tamirat yaptıkları görüldü. Bölge halkının bir kısmı ise zarar gören evlerinden eşyalarını almak için geri döndü.

Bölge esnafı da savaşın izlerini silmek için iş yerlerinde ki cam kırıklarını temizledi, çatışmalarda zarar gören eşyaları tek tek dışarı taşıdı ve tekrar faaliyete geçmek için hızlıca tadilata girişti. Bölgede yaşayan kasabanın sakinlerine gıda, temizlik malzemeleri ve ilaç yardımı yapıldı.

Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

DURUM BUÇA'DAN DAHA KORKUNÇ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının devam ettiği Borodyanka'daki durumun Buça'dakinden çok daha korkunç olduğunu ifade etmişti.

Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

ÖLÜ SAYISINI TAHMİN ETMEK ZOR
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ise Borodyanka'da ölü sayısının tam olarak tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky da Borodyanka'nın Kiev bölgesindeki en kötü tahrip olmuş şehirlerden biri olduğunu söylemişti.

Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

ENKAZ KALDIRMA VE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bombalanan binalarda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bombalanan binaların enkazından sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor.

Enkazın altında ise ne kadar insan olduğu bilinmiyor. Diğer taraftar bölgede mayın temizleme çalışmaları da devam ederken, hasarlı evlerin hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.
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