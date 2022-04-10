Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!

Kiev'in kuzeyinde bulunan Borodyanka'da birçok bina Rusya'nın bombardımanında tamamen yıkıldı. Çok sayıda iş yeri de tamamen tahrip oldu. Borodyanka'ya yakın mesafede bulunan köylerin birçoğu harabeye döndü.Rusya'nın uçak, tank, top ve ağır silahlarla vurduğu Borodyanka'da çok sayıda bina yerle bir olurken, yanmış zırhlı araçlar, hurdaya dönmüş otomobiller, yağmalanmış marketler, bombalanmış polis merkezleri de dikkat çekti. Borodyanka'ya bağlanan birçok köprü ise bombardımanda yıkıldı.Çatışmalardan önce bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine dönerek tamirat yaptıkları görüldü. Bölge halkının bir kısmı ise zarar gören evlerinden eşyalarını almak için geri döndü.Bölge esnafı da savaşın izlerini silmek için iş yerlerinde ki cam kırıklarını temizledi, çatışmalarda zarar gören eşyaları tek tek dışarı taşıdı ve tekrar faaliyete geçmek için hızlıca tadilata girişti. Bölgede yaşayan kasabanın sakinlerine gıda, temizlik malzemeleri ve ilaç yardımı yapıldı.DURUM BUÇA'DAN DAHA KORKUNÇUkrayna Devlet Başkanı Zelenski, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının devam ettiği Borodyanka'daki durumun Buça'dakinden çok daha korkunç olduğunu ifade etmişti.ÖLÜ SAYISINI TAHMİN ETMEK ZORUkrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ise Borodyanka'da ölü sayısının tam olarak tahmin edilmesinin zor olduğunu belirtirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky da Borodyanka'nın Kiev bölgesindeki en kötü tahrip olmuş şehirlerden biri olduğunu söylemişti.ENKAZ KALDIRMA VE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBombalanan binalarda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bombalanan binaların enkazından sivillerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor.Enkazın altında ise ne kadar insan olduğu bilinmiyor. Diğer taraftar bölgede mayın temizleme çalışmaları da devam ederken, hasarlı evlerin hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.