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Beyaz Gazete
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İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşti… Bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Ekleme: 10.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 10.04.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!
Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde Haramidere yokuşu mevkiinde yaşandı... Yolcu, 34 TGY 32 plakalı taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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