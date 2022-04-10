10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

10 Nisan Yayın Akışı Nasıl?



evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Birçok Ramazan programının yanı sıra akşam hangi dizilerin yayınlanacağı da merak ediliyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler kanallarda yer alan yapımları araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında ise bugün televizyonda neler var sorusu oldu. İşte 10 Nisan yayın akışı;07:00 Sihirli Annem08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Pazar12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik14:00 Sadakatsiz16:15 Camdaki Kız18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Yargı00:15 Üç Kız Kardeş02:00 Çok Güzel Hareketler 202:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti05:15 5N1K06:00 Yeni Gelin10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Aziz18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir23:30 Baba02:30 Yerli Sinema Sakar Şakir04:00 Aşk Laftan Anlamaz06:15 Kuruluş Osman07:30 ATV’de Hafta Sonu10:00 Yabancı Sinema Afacan Arabalar12:00 Dizi TV12:50 Kardeşlerim15:50 Hakim19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar20:05 Adı Sevgi00:25 Yalnız Kurt02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur05:25 Hz. Ömer06:05 Kara Tahta09:05 Kasaba Doktoru11:50 Enine Boyuna13:00Yerli Sinema Rafadan Tayfa Göbeklitepe15:00 Ramazan Günlüğü15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli17:00 Ana Haber17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci20:00 Teşkilat23:55 Kara Tahta02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli03:05 Sahur Bereketi05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif07:00 İki Aile08:30 Çizgi Film Kuşağı09:00 Bir Demet Tiyatro11:00 Tülin Şahin ile Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Kaderimin Oyunu16:45 Pelin’in Mutfağı18:45 Star Haber20:00 Çok Güzel Hareketler23:30 Kaderimin Oyunu02:00 Aramızda Kalsın03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi05:10 Söz08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Ekonomi Arası11:30 Kamera Arkası12:30 Aşk Mantık İntikam14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi15:30 Mahkum19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:30 Yasak Elma22:45 Yerli Sinema Organik Aşk01:00 Son Yaz03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri05:00 Şevkat Yerimdar06:00 Zümrüdüanka08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)09:45 10 Yaş Genç10:30 Gazete Magazin13:00 Survivor Panorama17:45 Annenin Sırrıdır Çocuk20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan05:30 Oynat Bakalım