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10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

10 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 10 Nisan yayın akışı nasıl? 10 Nisan bugün hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.04.2022 - 13:18 Güncelleme: 10.04.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
10 Nisan yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Birçok Ramazan programının yanı sıra akşam hangi dizilerin yayınlanacağı da merak ediliyor. 10 Nisan yayın akışı nasıl sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

10 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


10 Nisan yayın akışı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler kanallarda yer alan yapımları araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında ise bugün televizyonda neler var sorusu oldu. İşte 10 Nisan yayın akışı;


KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:00 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:15 5N1K


SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler

21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir

23:30 Baba

02:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

04:00 Aşk Laftan Anlamaz


10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?


ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Afacan Arabalar

12:00 Dizi TV

12:50 Kardeşlerim

15:50 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Adı Sevgi

00:25 Yalnız Kurt

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:25 Hz. Ömer


TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Kara Tahta

09:05 Kasaba Doktoru

11:50 Enine Boyuna

13:00Yerli Sinema Rafadan Tayfa Göbeklitepe

15:00 Ramazan Günlüğü

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:55 Kara Tahta

02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:05 Sahur Bereketi

05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

23:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:10 Söz


FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yasak Elma

22:45 Yerli Sinema Organik Aşk

01:00 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:00 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka


TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panorama

17:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım
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