10 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
10 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 10 Nisan yayın akışı nasıl? 10 Nisan bugün hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte merak edilenler...
10 Nisan yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Birçok Ramazan programının yanı sıra akşam hangi dizilerin yayınlanacağı da merak ediliyor. 10 Nisan yayın akışı nasıl sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
10 Nisan Yayın Akışı Nasıl?
10 Nisan yayın akışı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler kanallarda yer alan yapımları araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında ise bugün televizyonda neler var sorusu oldu. İşte 10 Nisan yayın akışı;
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:15 5N1K
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler
21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir
23:30 Baba
02:30 Yerli Sinema Sakar Şakir
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Afacan Arabalar
12:00 Dizi TV
12:50 Kardeşlerim
15:50 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Adı Sevgi
00:25 Yalnız Kurt
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Kara Tahta
09:05 Kasaba Doktoru
11:50 Enine Boyuna
13:00Yerli Sinema Rafadan Tayfa Göbeklitepe
15:00 Ramazan Günlüğü
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:55 Kara Tahta
02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
23:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:10 Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Yasak Elma
22:45 Yerli Sinema Organik Aşk
01:00 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panorama
17:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım