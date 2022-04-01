Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de

Karadeniz, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra son günlerde ortaya çıkan mayınlarla konuşuluyor.Mayınların Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilirken, Kiev'den yapılan açıklamada, 26 - 28 Mart tarihlerinde Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiği belirtildi.Moskova ise Karadeniz'de görülen mayınlardan Kiev yönetimini sorumlu tutuyor.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna donanması tarafından yerleştirilen mayınlardan bazılarının sürüklendiğini söyledi.Konaşenkov, '25 Şubat'tan 4 Mart'a kadar Karadeniz ve Azak Denizi'ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. 'Yam-1' model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi'ne yerleştirildi.” diye konuştu.Karadeniz'deki fırtınalar ve yetersiz teknik duruma işaret eden Konaşenkov, bu nedenlerle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktardı.Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini kaydetti.Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 3 mayının imha edildiğini bildirdi.Güvenlik kaynakları geniş çaplı inceleme sürüyor açıklamasını yaptı."Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.""(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, yaptığı yazılı açıklamada, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.Aynı Rus askeri yetkili ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Norveç'te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.İgor Konaşenkov, Zelensky'nin bu konuda doğru bilgiye sahip olmadığını sözlerine ekledi.