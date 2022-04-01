İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye'de doğal gaz gerçeği!

Küresel piyasalardaki enerji fiyatları artışları, koronavirüs pandemisinin ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha farklı bir boyuta evrilirken, Türkiye bu süreçte vatandaşına uyguladığı destek ile öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğal gaz Türkiye'de tüketilirken, yeni yapılan doğal gaz düzenlemesi ile vatandaşların doğal gaz faturalarına devletin önemli desteği dikkat çekiyor.İŞTE 10 MADDEDE DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ GERÇEĞİ!1 - Salgın sonrası artan talep küresel anlamda doğal gaz fiyatlarını yükseltti. Fiyatlar 2021 ortalamasında bir önceki yıla göre % 324 arttı.2- Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre % 384 yükseldi. Yani neredeyse 5'e katlandı.3- 2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğal gaz ticaret merkezlerinde 120 dolar olan doğal gazın 1000 metreküpü 2022'ye girerken yaklaşık 12 kat artarak 1400 dolar seviyesine ulaştı4- Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında da küresel çapta emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş doğal gaz fiyatlarında da ilave artışlara neden oldu.5- Avrupa başkentlerinde bir metreküp doğal gazın tüketici fiyatlarında Ocak 2021-Ocak 2022 kıyaslaması yapıldığında;• Berlin'de 0,6724 avrodan % 266 artışla 2,461 avroya (10,92 TL'den 39,96 TL'ye)• Londra'da 0,4660 avrodan % 155 artışla 1,1929 avroya (7,57 TL'den 19,37 TL'ye)• Madrid'te 0,7522 avrodan % 90 artışla 1,4268 avroya (12,21 TL'den 23,16 TL'ye)• Sofya'da 0,5607 avrodan % 97 artışla 1,1066 avroya (9,10 TL'den 17,96 TL'ye) *• Türkiye'de ise Ocak 2021'de 2,03 TL olan doğal gazın metreküp fiyatı Ocak 2022'de 2,74 TL'ye Nisan 2022'de 3,6778 liraya yükselmiştir*Hesaplamalar 1 Nisan 2022'deki döviz kuru dikkate alınarak yapıldı6- Türkiye, doğal gazda % 99 oranında dışa bağımlı bir ülkedir.7- Doğal gaz küresel anlamda fiyatların belirlendiği bir emtia olmasına rağmen Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğal gaz Türkiye'de tüketilmekte.8- Türkiye ise küresel artışları vatandaşa en az yansıtmak için çok ciddi bir sübvansiyon uyguluyor. Sadece 2021'de doğal gaza 80 milyar liralık bir sübvansiyon yapıldı. Bu da hane halkının tüketimi dikkate alındığında % 80'leri bulmakta. Başka bir ifadeyle bir eve 100 liralık fatura gelmesi gerekirken 20 liralık fatura gelmiştir ve kalan 80 lira hükümetimiz tarafından karşılandı.9- Son yapılan düzenlemeyle ise yılda ortalama 1000 metreküp tüketen bir konutun doğal gaz faturasının yaklaşık 11.800 TL olması gerekirken bunun 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor. Buradaki sübvansiyon oranı ise % 70 seviyesinde10 - Küresel anlamda fiyatların istikrar kazanması ve gelecek yıl Karadeniz gazının devreye girmesiyle vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak