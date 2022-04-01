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Beren Saat Kimdir? Beren Saat Kaç Yaşında?

Beren Saat yaptığı konuşma sonrası birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beren Saat kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında? Beren Saat kimle evli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.04.2022 - 13:06 Güncelleme: 1.04.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Beren Saat Kimdir? Beren Saat Kaç Yaşında?
Beren Saat birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beren Saat kimdir ve Beren Saat kaç yaşında soruları yer aldı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Birçok farklı projede yer alan Beren Saat özellikle aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Birçok kişi tarafından sık sık aratılan Beren Saat kimdir ve Beren Saat filmleri neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Beren Saat Kimdir? Beren Saat Kaç Yaşında?

Beren Saat Kimdir?


Beren Saat birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Beren Saat kimdir ve Beren Saat kaç yaşında soruları yer aldı. Beren Saat 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'nde okurken Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılarak ikinci olmuştur. İlk dizisi Aşkımızda Ölüm Var'ın ardından birçok projede yer alan Beren Saat Aşkı Memnu dizisi ile büyük çıkış yakaladı. Beren Saat 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi.

Oyuncu olarak
2009 Güz Sancısı
Elena Tomris Giritlioğlu
Yok 3.388.636 [1]

2009 Gecenin Kanatları
Gece Serdar Akar
Yok 1.988.431 [2]

2010 Oyuncak Hikayesi 3
Barbie (seslendirme)
Lee Unkrich
200.000.000 1.063.171.911 [3]

2012 Gergedan Mevsimi
Buse Bahman Ghobadi
Yok 381.529 [4]

2012 Cesur
Merida (seslendirme) Mark Andrews & Brenda Chapman
185.000.000 538.983.207 [5]

2013 Benim Dünyam
Ela Bayındır Uğur Yücel
Yok 5.487.636 [6]

2015 Minyonlar
Scarlet Overkill (seslendirme) Pierre Coffin & Kyle Balda
74.000.000 1.159.398.397 [7]

Beren Saat Kimdir? Beren Saat Kaç Yaşında?

Televizyon/İnternet

Oyuncu olarak

2004 Aşkımızda Ölüm Var
Nermin Safa Önal & Ömer Lütfi Mete 1. sezon
2005-2006 Aşka Sürgün
Zilan Şahvar Azizoğlu Pınar Ordu, Neşe Cehiz, Mine Baysan, İlker Barış, Deniz Sertbarut, Cüneyt Bolak, Bilal Babaoğlu & Barış Pirhasan
1.-2. sezon
2006-2008 Hatırla Sevgili
Yasemin Ünsal Şebnem Çitak & Nilgün Öneş 1.-2. sezon
2008-2010 Aşk-ı Memnu
Bihter Yöreoğlu Ziyagil
Ece Yörenç & Melek Gençoğlu
1.-2. sezon
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
Fatmagül Ketenci Ilgaz
Ece Yörenç & Melek Gençoğlu
1.-2. sezon
2013-2014 İntikam
Derin Çelik/Yağmur Özden Berkun Oya
1.-2. sezon
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
Kösem Sultan
Yılmaz Şahin, Nüket Bıçakçı & Sevgi Yılmaz 1. sezon (7-30) 

2019 Atiye
Atiye Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık, Ali Taner 1. sezon 
Kendisi olarak
Yıl Yapım Rol Senarist(ler) Bölüm(ler) Kaynak
2007 Avrupa Yakası
Kendisi/Yasemin Ünsal Gülse Birsel
121. bölüm [9]

2020 Night on Earth (Dünya'da Gece) Anlatıcı 1. sezon 
Reklamlar

2004–05 Tofita
Tomris Giritlioğlu 

2010–11 Patos
Eric Heimbold 

2010–11 Rexona
Marco Pinesi 

2013–14 Duru
Marco Pinesi 

2015-16 Arçelik
Marco Pinesi 

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