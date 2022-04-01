Beren Saat Kimdir? Beren Saat Kaç Yaşında?

Beren Saat Kimdir?

Beren Saat birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Birçok farklı projede yer alan Beren Saat özellikle aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Birçok kişi tarafından sık sık aratılanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Beren Saat birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Beren Saat 26 Şubat 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'nde okurken Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılarak ikinci olmuştur. İlk dizisi Aşkımızda Ölüm Var'ın ardından birçok projede yer alan Beren Saat Aşkı Memnu dizisi ile büyük çıkış yakaladı. Beren Saat 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi.2009 Güz SancısıElena Tomris GiritlioğluYok 3.388.636 [1]2009 Gecenin KanatlarıGece Serdar AkarYok 1.988.431 [2]2010 Oyuncak Hikayesi 3Barbie (seslendirme)Lee Unkrich200.000.000 1.063.171.911 [3]2012 Gergedan MevsimiBuse Bahman GhobadiYok 381.529 [4]2012 CesurMerida (seslendirme) Mark Andrews & Brenda Chapman185.000.000 538.983.207 [5]2013 Benim DünyamEla Bayındır Uğur YücelYok 5.487.636 [6]2015 MinyonlarScarlet Overkill (seslendirme) Pierre Coffin & Kyle Balda74.000.000 1.159.398.397 [7]Oyuncu olarak2004 Aşkımızda Ölüm VarNermin Safa Önal & Ömer Lütfi Mete 1. sezon2005-2006 Aşka SürgünZilan Şahvar Azizoğlu Pınar Ordu, Neşe Cehiz, Mine Baysan, İlker Barış, Deniz Sertbarut, Cüneyt Bolak, Bilal Babaoğlu & Barış Pirhasan1.-2. sezon2006-2008 Hatırla SevgiliYasemin Ünsal Şebnem Çitak & Nilgün Öneş 1.-2. sezon2008-2010 Aşk-ı MemnuBihter Yöreoğlu ZiyagilEce Yörenç & Melek Gençoğlu1.-2. sezon2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?Fatmagül Ketenci IlgazEce Yörenç & Melek Gençoğlu1.-2. sezon2013-2014 İntikamDerin Çelik/Yağmur Özden Berkun Oya1.-2. sezon2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: KösemKösem SultanYılmaz Şahin, Nüket Bıçakçı & Sevgi Yılmaz 1. sezon (7-30)2019 AtiyeAtiye Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık, Ali Taner 1. sezonKendisi olarakYıl Yapım Rol Senarist(ler) Bölüm(ler) Kaynak2007 Avrupa YakasıKendisi/Yasemin Ünsal Gülse Birsel121. bölüm [9]2020 Night on Earth (Dünya'da Gece) Anlatıcı 1. sezonReklamlar2004–05 TofitaTomris Giritlioğlu2010–11 PatosEric Heimbold2010–11 RexonaMarco Pinesi2013–14 DuruMarco Pinesi2015-16 ArçelikMarco Pinesivesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.