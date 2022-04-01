Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi

2022 Adana Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle arama motorlarına yönelenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi yayınlandı mı? Adana iftar vakitleri ne zaman? Adana sahur vakitleri ne zaman? İşte merak edilenler...

2022 Adana İmsakiyesi



Adana İlk Sahur Saat Kaçta?



Adana İlk İftar Saat Kaçta?



Ramazan ayının yarın başlamasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iller için imsakiyeler paylaşılmaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar sahur için geri sayıma başladı. Adanalılar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için imsakiyeleri yayınladı. 2022 Adana İmsakiyesi şu şekilde;1 2 Nisan Cumartesi 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:252 3 Nisan Pazar 04:53 06:15 12:47 16:21 19:09 20:263 4 Nisan Pazartesi 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10 20:274 5 Nisan Salı 04:50 06:12 12:47 16:22 19:11 20:285 6 Nisan Çarşamba 04:48 06:11 12:46 16:22 19:12 20:296 7 Nisan Perşembe 04:47 06:09 12:46 16:22 19:13 20:307 8 Nisan Cuma 04:45 06:08 12:46 16:22 19:14 20:318 9 Nisan Cumartesi 04:43 06:06 12:45 16:22 19:14 20:329 10 Nisan Pazar 04:42 06:05 12:45 16:23 19:15 20:3310 11 Nisan Pazartesi 04:40 06:04 12:45 16:23 19:16 20:3411 12 Nisan Salı 04:38 06:02 12:45 16:23 19:17 20:3512 13 Nisan Çarşamba 04:37 06:01 12:44 16:23 19:18 20:3713 14 Nisan Perşembe 04:35 05:59 12:44 16:24 19:19 20:3814 15 Nisan Cuma 04:33 05:58 12:44 16:24 19:20 20:3915 16 Nisan Cumartesi 04:32 05:57 12:44 16:24 19:21 20:4016 17 Nisan Pazar 04:30 05:55 12:43 16:24 19:21 20:4117 18 Nisan Pazartesi 04:28 05:54 12:43 16:24 19:22 20:4218 19 Nisan Salı 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23 20:4319 20 Nisan Çarşamba 04:25 05:51 12:43 16:25 19:24 20:4520 21 Nisan Perşembe 04:23 05:50 12:43 16:25 19:25 20:4621 22 Nisan Cuma 04:22 05:49 12:42 16:25 19:26 20:4722 23 Nisan Cumartesi 04:20 05:47 12:42 16:25 19:27 20:4823 24 Nisan Pazar 04:19 05:46 12:42 16:25 19:28 20:4924 25 Nisan Pazartesi 04:17 05:45 12:42 16:25 19:29 20:5125 26 Nisan Salı 04:15 05:44 12:42 16:26 19:29 20:5226 27 Nisan Çarşamba 04:14 05:43 12:41 16:26 19:30 20:5327 28 Nisan Perşembe 04:12 05:41 12:41 16:26 19:31 20:5428 29 Nisan Cuma 04:11 05:40 12:41 16:26 19:32 20:55de oldukça sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu gece sahura uyanacak olan binlerce adanalı konu hakkında araştırmalara başladı. Adana ilinde ilk sahur 04.55 saatinde okunacak.de oldukça merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü Adanalılar orucunu 19.08’de açacak.