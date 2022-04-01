Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi
2022 Adana Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle arama motorlarına yönelenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi yayınlandı mı? Adana iftar vakitleri ne zaman? Adana sahur vakitleri ne zaman? İşte merak edilenler...
Ramazan ayının yarın başlamasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Adana ilk iftar ve ilk sahur kaçta sorusu yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iller için imsakiyeler paylaşılmaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Adana ilk iftar ne zaman ve 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2022 Adana İmsakiyesi
2022 Adana imsakiyesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar sahur için geri sayıma başladı. Adanalılar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için imsakiyeleri yayınladı. 2022 Adana İmsakiyesi şu şekilde;
1 2 Nisan Cumartesi 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:25
2 3 Nisan Pazar 04:53 06:15 12:47 16:21 19:09 20:26
3 4 Nisan Pazartesi 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10 20:27
4 5 Nisan Salı 04:50 06:12 12:47 16:22 19:11 20:28
5 6 Nisan Çarşamba 04:48 06:11 12:46 16:22 19:12 20:29
6 7 Nisan Perşembe 04:47 06:09 12:46 16:22 19:13 20:30
7 8 Nisan Cuma 04:45 06:08 12:46 16:22 19:14 20:31
8 9 Nisan Cumartesi 04:43 06:06 12:45 16:22 19:14 20:32
9 10 Nisan Pazar 04:42 06:05 12:45 16:23 19:15 20:33
10 11 Nisan Pazartesi 04:40 06:04 12:45 16:23 19:16 20:34
11 12 Nisan Salı 04:38 06:02 12:45 16:23 19:17 20:35
12 13 Nisan Çarşamba 04:37 06:01 12:44 16:23 19:18 20:37
13 14 Nisan Perşembe 04:35 05:59 12:44 16:24 19:19 20:38
14 15 Nisan Cuma 04:33 05:58 12:44 16:24 19:20 20:39
15 16 Nisan Cumartesi 04:32 05:57 12:44 16:24 19:21 20:40
16 17 Nisan Pazar 04:30 05:55 12:43 16:24 19:21 20:41
17 18 Nisan Pazartesi 04:28 05:54 12:43 16:24 19:22 20:42
18 19 Nisan Salı 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23 20:43
19 20 Nisan Çarşamba 04:25 05:51 12:43 16:25 19:24 20:45
20 21 Nisan Perşembe 04:23 05:50 12:43 16:25 19:25 20:46
21 22 Nisan Cuma 04:22 05:49 12:42 16:25 19:26 20:47
22 23 Nisan Cumartesi 04:20 05:47 12:42 16:25 19:27 20:48
23 24 Nisan Pazar 04:19 05:46 12:42 16:25 19:28 20:49
24 25 Nisan Pazartesi 04:17 05:45 12:42 16:25 19:29 20:51
25 26 Nisan Salı 04:15 05:44 12:42 16:26 19:29 20:52
26 27 Nisan Çarşamba 04:14 05:43 12:41 16:26 19:30 20:53
27 28 Nisan Perşembe 04:12 05:41 12:41 16:26 19:31 20:54
28 29 Nisan Cuma 04:11 05:40 12:41 16:26 19:32 20:55
Adana İlk Sahur Saat Kaçta?
Adana ilk sahur vakti de oldukça sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu gece sahura uyanacak olan binlerce adanalı konu hakkında araştırmalara başladı. Adana ilinde ilk sahur 04.55 saatinde okunacak.
Adana İlk İftar Saat Kaçta?
Adana ilk iftar vakti de oldukça merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü Adanalılar orucunu 19.08’de açacak.