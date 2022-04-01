  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi

2022 Adana Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle arama motorlarına yönelenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi yayınlandı mı? Adana iftar vakitleri ne zaman? Adana sahur vakitleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.04.2022 - 16:22 Güncelleme: 1.04.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi
Ramazan ayının yarın başlamasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Adana ilk iftar ve ilk sahur kaçta sorusu yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iller için imsakiyeler paylaşılmaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Adana ilk iftar ne zaman ve 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

2022 Adana İmsakiyesi


2022 Adana imsakiyesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olanlar sahur için geri sayıma başladı. Adanalılar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için imsakiyeleri yayınladı. 2022 Adana İmsakiyesi şu şekilde;

1 2 Nisan Cumartesi 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:25
2 3 Nisan Pazar 04:53 06:15 12:47 16:21 19:09 20:26
3 4 Nisan Pazartesi 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10 20:27
4 5 Nisan Salı 04:50 06:12 12:47 16:22 19:11 20:28
5 6 Nisan Çarşamba 04:48 06:11 12:46 16:22 19:12 20:29
6 7 Nisan Perşembe 04:47 06:09 12:46 16:22 19:13 20:30
7 8 Nisan Cuma 04:45 06:08 12:46 16:22 19:14 20:31
8 9 Nisan Cumartesi 04:43 06:06 12:45 16:22 19:14 20:32
9 10 Nisan Pazar 04:42 06:05 12:45 16:23 19:15 20:33
10 11 Nisan Pazartesi 04:40 06:04 12:45 16:23 19:16 20:34
11 12 Nisan Salı 04:38 06:02 12:45 16:23 19:17 20:35
12 13 Nisan Çarşamba 04:37 06:01 12:44 16:23 19:18 20:37
13 14 Nisan Perşembe 04:35 05:59 12:44 16:24 19:19 20:38
14 15 Nisan Cuma 04:33 05:58 12:44 16:24 19:20 20:39
15 16 Nisan Cumartesi 04:32 05:57 12:44 16:24 19:21 20:40
16 17 Nisan Pazar 04:30 05:55 12:43 16:24 19:21 20:41
17 18 Nisan Pazartesi 04:28 05:54 12:43 16:24 19:22 20:42
18 19 Nisan Salı 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23 20:43
19 20 Nisan Çarşamba 04:25 05:51 12:43 16:25 19:24 20:45
20 21 Nisan Perşembe 04:23 05:50 12:43 16:25 19:25 20:46
21 22 Nisan Cuma 04:22 05:49 12:42 16:25 19:26 20:47
22 23 Nisan Cumartesi 04:20 05:47 12:42 16:25 19:27 20:48
23 24 Nisan Pazar 04:19 05:46 12:42 16:25 19:28 20:49
24 25 Nisan Pazartesi 04:17 05:45 12:42 16:25 19:29 20:51
25 26 Nisan Salı 04:15 05:44 12:42 16:26 19:29 20:52
26 27 Nisan Çarşamba 04:14 05:43 12:41 16:26 19:30 20:53
27 28 Nisan Perşembe 04:12 05:41 12:41 16:26 19:31 20:54
28 29 Nisan Cuma 04:11 05:40 12:41 16:26 19:32 20:55


Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi

Adana İlk Sahur Saat Kaçta?


Adana ilk sahur vakti de oldukça sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu gece sahura uyanacak olan binlerce adanalı konu hakkında araştırmalara başladı. Adana ilinde ilk sahur 04.55 saatinde okunacak.


Adana İlk İftar ve İlk Sahur Kaçta? 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi

Adana İlk İftar Saat Kaçta?


Adana ilk iftar vakti de oldukça merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü Adanalılar orucunu 19.08’de açacak.


Başkan Erdoğan Putin görüşmesi başladı
CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı 'Herkes benden sıkıldı' deyip buzdolabından çıktı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Zelenskiy-Putin görüşmesi İstanbul'da mı yapılacak?
Rusya gazı kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Putin kararnameyi imzalamıştı
Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel ve Cemal Kaşıkçı davası açıklaması
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

Sevgilisiyle görüştüğünü öğrendiği genç kızı tekme tokat dövdü!

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da trajikomik olay! Sitede 'hayalet komşu' paniği! Uzmanlar uyardı