1 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 1 Nisan'a ait koronavirüs tablosunu 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinden paylaştı.İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ:Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 057 bin 130 doza yükseldi.