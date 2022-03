Serel Yeleli Kimdir? Serel Yeleli Kaç Yaşında?

Serel Yeleli Kimdir?



Serel Yeleli boyu Kaç?



Serel Yeleli birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Neredeyse yaptığı her paylaşımla gündeme gelen Serel Yeleli son paylaşımında klip çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Kısa sürede paylaşılan fotoğraf gündem oldu. Jartiyerli fotoğraflarına birçok kişiden beğeni gelse de bir grup tarafından da oldukça eleştirildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Serel Yeleli birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Serel Yeleli’nin klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerini paylaşması olay yarattı. Jartiyer giydiği anları paylaşan güzel şarkıcı birçok kişi tarafından beğeni toplasa da bir grup tarafından da oldukça eleştirildi.vesoruları bu nedenle oldukça merak ediliyor. Serel Yeleli 19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi İngilizce öğretmenidir. Babası ise eski millli hentbolcu Serdar Yeleli’dir. Babasını 2011 senesinde kaybetmiştir. 16 yaşında babasını kaybetmesinin ardından Londdra’da müzikal oyunculuk eğitimi almaya başladı. Grease, Mamma Mia, Bruleskue gibi popüler müzikallerde başrol olarak yer almıştır. “Serel'in Uzay Gemisi” projesi ile TUBİTAK tarafından da ödüllendirilmiştir. Bodrum Masalı isimli dizide oynamasıyla birçok kişi tarafından bu şekilde tanınmıştır. Dizide Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi gibi isimlerle tanışma fırsatı bulan güzel oyuncu bu diziyle sık sık gündeme geldi. Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı ile O Ses Türkiye yarışmasında da boy göstermiştir. Fakat ilk turda elenmiştir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde okumaya devam eden Serel Yeleli uzun zamandır yurt dışında yaşamaktadır. Kariyer planlarıyla ilgili konuşan Serel Yeleli’ye oyunculuk hakkında soruların gelmesi üzerine ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" ifadesini kullandı. Ayrıca sık sık paylaştığı cesur fotoğraflar nedeniyle de gündeme gelen Yeleli konuyla ilgili O kadar kafama göre takılıyorum ki biraz tembelim gerçekten. Özgürlüğün verdiği bir tembellik ve rahatlık var. Paylaşmayı seviyorum, kafama estikçe paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.Serel Yeleli’nin muhteşem fiziği ile paylaştığı cesur fotoğraflar oldukça dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Serel Yeleli’nin boyu 175 cm’dir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.