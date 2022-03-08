OGS’den HGS’ye Geçiş Nasıl Yapılır? OGS Ne Zaman Kalkacak?

OGS Ne Zaman Kalkacak?



OGS HGS Farkı Nedir?



HGS OGS Değişimi Nasıl Yapılır?



OGS’nin kaldırılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı’na ait Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından OGS’nin artık kullanılmayacağı belirtildi. Bu nedenle otoyol ve köprülerden geçerken Hızlı Geçiş Sistemi açılımına sahip olan HGS’den faydalanılacak. Bu nedenlevesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.OGS’nin ne zaman kalkacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar OGS’nin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren kullanılmayacağı belirtildi. Bunun yerine otoyol ve köprü geçişlerinde Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS’den faydalanılacak. 2021 yılında HGS’den 563 milyon geçiş yapılırken OGS’den 71 milyon geçiş yapıldı. Kullanıcıların yüzde 93’ü tarafından tercşh edilen Hızlı Geçiş sistemi bu nedenle artık tek başına kullanılacak.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından OGS’nin kaldırılacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. OGS’de duraksama yapılmaz. Araçların ön taraflarında bulunan elektronik etiket ile duraksamadan geçiş yapılır. Bu etiket geçiş yapıldığı sırada anten ile iletişime geçer ve gerekli veri paylaşılır. HGS’de ise kart veya etiket alınarak aracın belirli bir yerine yapıştırılması gerekir. Bu nedenle OGS ile HGS aynı amaç için kullanılsa da sistemsel olarak bazı farklılıklar bulundururlar.Ulaştırma Bakanlığı’na ait Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak alınan kararla OGS’nin kaldırılacağı belirtildi. 31 Mart tarihinden itibaren köprü ve otoyol geçişlerinde sadece Hızlı Geçiş sistemi açılımına sahip olan HGS kullanılacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok OGS kullanıcısı 31 Mart’a kadar HGS’ye geçiş işlemlerini tamamlamak için işe koyuldu. Bu nedenle öncelikle bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. OGS cihazınızı aldığınız bankaya ulaşarak OGS yerine HGS hesabı açmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Ardından geçişlerin ücretleri HGS üzerinden alınacaktır. OGS hesabı kapatılırken içinde yer alan alınmayan ücretler hesaplanacak ve OGS içerisinde yer alan bakiyeden düşülecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından OGS hesabında yer alan para kredi kartına yatırılacaktır. Bu işlem cihazın iptal edilmesinin ardından 30 gün içinde gerçekleştirilecektir. 31 Mart tarihine kadar kapatılan tüm Otomatik Geçiş Sistemi cihazları bu tarihten itibaren iptal olarak sayılacaktır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.