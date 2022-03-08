İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? Aybar Kar Fırtınası Ne Demek?

İstanbul Kar Yağışı Ne Zaman?



Aybar Kar Fırtınası Ne Demek?



Aybar kar fırtınasının gündemde yer almasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi tarafından sık sık aratılanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Soğuk havaların geri geleceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları merak edildi. İstanbul’un bu Pazar gününden itibaren 1987 yılının Mart ayındaki gibi büyük bir kar yağışıyla karşılaşacağı aktarıldı. Meteoroloji tahmini yapan uzmanlar havaların önümüzdeki günlerde giderek soğuyacağını belirtti. Hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak konuşan “ İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan Soğuk hava dalgası Sibirya üzerinden önce Avrupa’ya doğru hareket ediyor, daha sonra da İtalya’ya inecek oradan da ülkemize gelecek. Ülkemize önce Edirne ve Kırklareli’den giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde önemli ölçüde kar yağışı olma ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi’ni, Kuzey Ege’yi ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul’da sıcaklıklar da düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmurlar görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece saatlerinde ise ciddi anlamda kar yağışının başlamasını bekliyoruz. “ açıklamasında bulundu. Özellikle hafta sonuna doğru İstanbul ilinin Anadolu yakasında kar yağışı etkili olmaya devam edecek.Aybar kar fırtınasının geleceğini ve özellikle İstanbul’da yoğun kar yağışı olacağının belirtilmesiyle birçok vatandaşsorusuna cevap aramaya başladı. Halk dilinde kullanılan aybar kelimesi sözlükte gösterişli, heybetli anlamına gelmektedir. Bu nedenle soğuk havalarda Anadolu halkı tarafından kullanılmaktadır. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan konuyla ilgili olarak “Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında hebrdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.