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ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!

Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıklayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya hükümetinin bu senaryoyu reddetmesine rağmen, tedbir olarak bu yönde bir talep olması halinde nasıl adım atılacağına ilişkin çalışmalara başlandıklarının mesajını verdi. Olası bir savaş uçağı tedariki olması halinde Rusya-Ukrayna savaşında dengelerin değişebileceğine dikkat çekiliyor.

ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
Ekleme: 8.03.2022 - 09:31 Güncelleme: 8.03.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıkladı.

Polonya hükümetinin, Polonya’nın Ukrayna’ya MiG-29 uçaklarını vereceği iddialarını kesin bir dille reddetmesine rağmen, konu ABD başkenti Washington’da tartışılmaya devam ediyor.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü John Kirby, Polonya’nın Ukrayna’ya envanterindeki MiG-29 uçaklarını verme olasılığını “Polonya veya başka bir ulusun alacağı egemen bir karar” olarak nitelendirdi ve ABD’nin bunun önünde durmayacağını söyledi.

Kirby, “Sadece, Polonya gibi bir devlet bunu yapacak olursa ABD’nin burada oluşacak uçak açığını Amerikan uçakları ile kapatacak kapasitesi olup olmadığı konusunda bir değerlendirme var.” diye konuştu.

Değerlendirmenin ABD kurumları arasında olduğuna işaret eden Kirby, Polonya hükümetinin bu fikri reddettiğine ilişkin açıklamalarını da gördüğünü söyledi.

Muhabirin “Bu konuyu Polonya savunma bakanlığı ile görüştünüz mü?” sorusuna sözcü, sürecin henüz başında olduklarını, doğru yolu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bunun üzerine muhabirin, “Polonya hükümeti bu haberleri kesin bir dille reddederken, bu konuyla ilgilenmediklerini söylerken, ABD’de bu yönde kurumlar arası bir değerlendirmeyi tetikleyen şey nedir?” sorusuna ise Kirby, şu yanıtı verdi:

“Hepinizin de gördüğünü düşünüyorum. Başkan Zelenskiy kongre üyelerini aradığında konuştukları şeylerden biri de uçak da dahil olmak üzere daha fazla ekipman talebiydi. Dolayısıyla biz de tedbir olarak bu yönde bir talep olursa bu nasıl olur noktasında bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmenin de çok erken aşamalarındayız. Burada bir anlaşma bile yok.”

Başka bir gazetecinin “O zaman Polonya hükümetinden değil de Zelenskiy’den gelen bir talep üzerine mi çalışma yapıyorsunuz?” sorusuna ise Kirby, uluslararası görüşmelerin detayına girmeyeceğini söyledi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.
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