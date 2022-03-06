Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşı 10. gününe girerken, son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün, savaşın kritik günlerinden biri olarak görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hattı birçok bölgede kendini gösteriyor. Özellikle; Başkent Kiev'e girmeye çalışan Rus birliklerine karşı yerel halk ve ordu savunma hattı kurmuş durumda. Şehirde sık sık patlamalar duyuluyor ve siren sesleri yükseliyor. ABD/NATO, Ukrayna ve Rusya kanadından ise krizi daha da büyütecek açıklamalar geliyor. Beyaz Saray, Rusya'nın sivillere saldırmasını bir 'savaş suçu' olarak niteledi. Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Ukrayna düşerse, Avrupa düşer' dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırım kararlarına vurgu yaparak, 'Bu yaptırımların amacı, Putin'i desteklemeyi engellemekse o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok' ifadelerini kullandı.11.40: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, '5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 61 askeri altyapı vuruldu.' dedi.'UKRAYNA SAVUNMASI RUS ORDUSUNU YAVAŞLATIYOR'11.13: İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Ukraynalıların geniş çaplı ve güçlü savunma yaptığı ve bu durumun Rusya'yı şaşırttığı belirtildi. Rusya'nın Harkiv, Chernihiv ve Mauripol'de nüfus açısından kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alarak karşılık verdiği ifade edildi. Ukraynalıların, Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığı ve bu durumun Rus kara birliklerinin ilerlemesini yavaşlattığı belirtildi.GEÇİCİ ATEŞKES11.11: Mariupol'da tahliye koridor için saat 11.00-22.00 arasında güvenli geçiş sağlanarak tahliye koridoru oluşturulacak.ÖNEMLİ GÖRÜŞME11.00: Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Pazar günü Berlin'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başta Avrupa sorunları ve Ukrayna krizi hakkında görüşmelerde bulunacağı açıklandı.10.57: Sumy'nin bölgesel yönetim başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Telegram kanalına yaptığı açıklamada, kuzeydoğu Ukrayna'daki Sumy ve Lebedin'in Cumartesi günü Rus saldırısına uğramaya devam ettiğini söyledi.5 ÇOCUK KURTARILDI10.55: Rus birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada Rus bombardımanının Jitomir'in kuzeyindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına yapıldığı aktarıldı. Bombardıman sonucu toplam 25 evin yıkıldığı, enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.'11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ'10.11: Ukrayna Askeri Komutanlığı, işgalin başlamasından bu yana 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.10.12: Rus yetkililer, güvenli tahliye koridorlarının bugün açılacağını ifade etti.PUTİN'E KARŞI 6 MADDELİK PLAN10.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'e karşı hazırlanan 6 maddelik planı paylaştı. Buna göre, dünya liderleri Ukrayna'daki 'uluslararası insani koalisyon' için harekete geçmeli, Ukrayna 'kendi öz savunmasında desteklenmeli', Rusya'daki ekonomik baskılar artırılmalı, uluslararası toplum Rusya'nın Ukrayna'daki 'aşamalı normalleşme' eylemlerine direnmeli, Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı ve son olarak NATO ülkeleri arasında, 'güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya' olmalı.RUSYA'DAN MASTERCARD AÇIKLAMASI09.59: Rusya Merkez Bankası, Visa ve Mastercard'ın Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard'la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.RUSYA: UKRAYNA NÜKLEER KİRLİ BOMBA YAPIYOR09.00: Reuters'tan aktarılan bilgilere göre Rusya, Ukrayna'nın 'nükleer kirli bomba' yaptığını iddia etti.08.56: Analistler, Ukrayna'nın Moskova ile yoğun bir bilgi savaşında, Ukrayna'nın açık ara fark ile kazandığını ifade etti.UKRAYNALI KADIN VE ÇOCUKLAR KUŞADASI'NDA08.05: Wall Street Journal'a (WSJ) göre ABD, Polonya'nın F-16 savaş uçakları karşılığında Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma savaş uçakları tedarik etmesi konusunda Varşova ile görüştü.07.45: Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.06.11: Avustalya'ya ait bir uçak, Ukrayna'ya kritik askeri teçhizat ve tıbbi malzeme iletti.05.59: Ukrayna Genel Kurmaybaşkanlığı, Rusya'nın Kiev'in yaklaşık 150 kilometre güneyündeki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kaniv hidroelektrik santralinin barajını ele geçirmeyi planladığını açıkladıZELENSKİY, ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ04.37: ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.04.34: Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.VISA VE MASTERCARD'DAN 'RUSYA' KARARI!01.35: Visa ve Mastercard Rusya'daki tüm operasyonları durdurma kararı aldıklarını açıkladı.Visa'dan yapılan açıklamada, 'Visa, önümüzdeki günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak üzere Rusya'daki müşteri ve ortaklarıyla birlikte çalışacak.' denildi. Buna göre, Rusya'da verilen Visa kartları ülke dışında, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartları da Rusya'da çalışmayacak.WP: ABD VE MÜTTEFİKLERİ SÜRGÜNDEKİ BİR UKRAYNA HÜKÜMETİNE HAZIRLANIYOR01.06:ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti.Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi. Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, 'Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.' ifadesine yer verildi.IMF UYARDI: SAVAŞ VE YAPTIRIMLARIN KÜRESEL EKONOMİYE AĞIR BİR ETKİSİ OLACAKTIR00.59: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde 'ağır' bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.Ukrayna'daki savaşın ülkenin fiziksel altyapısına büyük zararlar verdiğine dikkati çekilen açıklamada, komşu ülkelere 1 milyondan fazla mülteci dalgasına ve Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yatırımların açıklanmasına neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, 'Durum oldukça değişken ve görünüm olağanüstü belirsizliğe tabi olsa da ekonomik sonuçlar şimdiden çok ciddi.' değerlendirmesi yer aldı.00.09: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracını düşürdü.22.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz asla düşanlarımıza topraklarımızı vermeyeceğiz. Hepimiz direndik, hepimiz birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız.UKRAYNA'DA 2 BİN 119 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ22.01:Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, 'Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor.' dedi.Bunların dışında 69 savaş uçağının karada, 21 savaş uçağının havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 748 tank ve zırhlı araç, 76 çok namlulu roketatar, 274 topçu ve havan topu, 532 özel askeri araç ve 59 insansız hava aracının yok edildiğini kaydetti.İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ21.58: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.İSRAİL'DEN 25 RUS MİLYARDERE YAPTIRIM21.33: İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaptırım kararı kapsamında, 25 Rus oligarka ait özel jetler İsrail havaalanlarında 48 saatten fazla kalamayacak ve onlara ait yatların limanlara demir atmasına izin verilmeyecek.20.00: Ukraynalı müzakereci heyetlerin 3. tur görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını duyurdu.