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Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.03.2022 - 09:58 Güncelleme: 6.03.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasında Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta sorusu yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından uzun süredir deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı mağlup olan Trabzonspor takımının sergileyeceği performans merak edildi. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel ilk 11’leri kimler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilecek karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.


Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri


Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri maç gününün gelmesiyle araştırılıyor. Hangi futbolcuların maçta forma giyeceğini öğrenmek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. İşte Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel ilk 11’leri;

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Berat, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius


Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?

Bu Akşam Hangi Maçlar Var?


Fenerbahçe Trabzonspor maçının yanı sıra diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar da merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte 6 Mart maç takvimi;


19:00 Eyüpspor – Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00 Fenerbahçe – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Dinamo Moskova – Spartak Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner TV

19:00 Admira – Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

19:00 TSV Hartberg – WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

19:00 Rapid Wien – A.Klagenfurt Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

19:00 SV Ried – Sturm Graz Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

19:00 Wolfsberger – LASK Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

19:00 Zilina – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:05 Lille – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:05 Istra 1961 – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Köln – Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30 Manchester City – Manchester Utd İngiltere Premier Lig İçtimai TV, S Sport, S Sport Plus

19:30 Maribor – Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Lech Poznan – Rakow Czestochowa Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:00 Juventus – Spezia İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00 Silkeborg – Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Slavia Prag – Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:15 Amorebieta – Malaga İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

20:15 Cartagena – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

20:15 Leganes – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

20:30 Celta Vigo – Mallorca İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30 Charleroi – Standard Liege Belçika Pro League Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

21:00 Paços Ferreira – Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV,

21:00 Universidad Nacional – Mazatlan Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner TV

22:00 Fortuna Sittard – Zwolle Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

22:00 Waasland Beveren – Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:15 O. Ljubljana – Aluminij Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

22:45 Napoli – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45 Marsilya – Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Real Betis – Atletico Madrid İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 23:00 Girona – Real Oviedo İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

23:00 KAS Eupen – Leuven Belçika Pro League Bilyoner TV

23:00 KAA Gent – Zulte Waregem Belçika Pro League Bilyoner TV

23:00 FC Carlos Stein – Alianza Atl. Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

23:30 Guimaraes – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

23:30 Santa Clara – Vizela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

23:30 Alianze Lima – Sporting Cristal Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
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