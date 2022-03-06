2022 PTT Personel Alımı Ne Zaman?

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?



PTT personel alımı bu kapsamda çalışmak isteyen birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar başladı. 2022 yılının gelmesiyle birlikte PTT tarafından yapılacak duyurular ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.2022 PTT personel alımı ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok aday konuyla ilgili olaraksorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusu yer aldı. PTT personel alımı başvuru şartları şu şekilde sırlanabilir;a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerindeistihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.#habericireklam#300x250#110#right#d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmışolduğunu belgelendirmiş olmak.e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmişolmak.f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.