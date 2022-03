Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışması devam ediyor

Rusya ordusu Ukrayna’daki en kritik noktalardan olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor.Energodar kentine bulunan ve Ukrayna’nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporokiji Nükleer Santrali'ni çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı.Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Santralde çıkan yangın kontrol altına alındı.Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.Çernobil’de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünyada hiçbir ülke nükleer güç ünitelerini bombalamadı" dedi.Yangınla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangını izlemeye devam ettiklerini, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Yangınla ilgili yapılan açıklamada şu an radyasyon seviyesinin normal değerde olduğu duyuruldu.Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da nükleer santral yangını konusunda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.Rusya ve Ukrayna askerlerinin santraldeki çatışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil’in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.