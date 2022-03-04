Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Buna karşın sahte balın da bir o kadar zararı oluyor. Tarım veOrman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.Yapılan denetimler kapsamında, Türkiye genelinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Tespit edilen süzme balların glikoz oranının yüksek olduğu ortaya çıktı. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, firmaların süzme ballara yüksek miktarda glikoz karıştırarak, bal miktarını arttırdığını söyledi.'GLİKOZCULAR BİZDEN ALDIKLARI BALI KARIŞTIRARAK SATIYORLAR'Market raflarındaki ürünlerin glikoz oranının yüzde 50 olduğunu belirten İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, 'Bizden aldıkları gerçek ürünleri merdiven altı firmalar, içine glikoz katarak çoğaltıp daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Değeri çok düşük olan glikozu, bakanlığın verdiği bir değer var o değere kadar getiriyorlar.Biz üreticinin ürününün tüketime kadar analiz edilmesini istiyoruz. İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Çünkü bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar' diye konuştu.'1 TENEKE BAL GLİKOZ İLE 3 TENEKEYE ÇIKARILIYOR'Onur Çilenk, glikoz ile balın miktarının çoğaltıldığını söyleyerek, 'Birileri 'ben baldan anlıyorum' diyor, böyle bir şey yok. Merdiven altı üreticiler, buna işlem yaparak glikoz karıştırarak, bunun değerlerini düşürüyorlar. Değerleri düşürünce örneğin; bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor, böylece balı çoğaltıyorlar. Bakanlığın glikoz oranı en az 1 en fazla 5 olarak belirlendi.Glikoz değeri 1 ise bakanlık 5'e kadar mühlet veriyor. Bunun üzerine çıkarsa bal sahte olarak değerlendiriliyor. Market raflarında 5 lira ile 30 lira arasında satılan ballar glikozlu. Glikoz içermeyen ballar ise kristalize oluyor.Kristalize ise halk arasında şekerleme olarak geçiyor. Kristalize olmuş ballara baktığınız zaman donuk olur' dediTarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.İşte konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan o açıklama;Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan Kanun düzenlemesi ile gıdada taklit veya tağşiş cezaları caydırıcı hale getirilmiştir. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir. Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır.Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir.Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır.Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.