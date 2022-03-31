Mukabele Ne Zaman? Mukabele Hangi Kanalda?
Mukabele birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de mukabele ne demek sorusu oldu. Peki, mukabele ne demek? Mukabele ne zaman? Mukabele saat kaçta? İşte merak edilenler...
Ramazan ayına sayılı günler kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında mukabele ne zaman ve mukabele hangi kanalda soruları yer alıyor. Çeşitli kanallarda yayınlanan mukabeleler için vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Mukabele ne zaman ve Mukabele hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Mukabele Ne Zaman?
Mukabele birçok kişi tarafından aratılıyor. Kuran-ı Kerim’in en baştan okunması ve bu okumayı takip ederek hatim indirmeye mukabele denmektedir. Her sene Ramazan ayında birçok mukabele programı yayınlanıyor. Bu nedenle Müslümanlar tarafından en sık merak edilenler arasında mukabele ne zaman ve mukabele saat kaçta soruları yer aldı. Kanal 7, TRT 1 ve Diyanet TV üzerinden çeşitli mukabeleleri izleyebilirsiniz. Mukabeleler genellikle sahurdan sonra yapılmaktadır.
Mukabele Ne Demek?
Mukabele birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de mukabele ne demek sorusu oldu. Mukabele bir başkası tarafından okunan Kuran-ı Kerimi takip etmek ve bu şekilde hatim indirme durumuna denilir.
İstanbul İmsak Saati Ne Zaman?
Genellikle mukabeleler imsak saatinin ardından yayınlanmaya başlar. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İstanbul imsak saatleri şu şekilde sıralanabilir;
1 02.04.2022 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58*
2 03.04.2022 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
3 04.04.2022 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
4 05.04.2022 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
5 06.04.2022 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
6 07.04.2022 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05
7 08.04.2022 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
8 09.04.2022 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07
9 10.04.2022 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09
10 11.04.2022 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10
11 12.04.2022 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11
12 13.04.2022 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13
13 14.04.2022 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14
14 15.04.2022 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
15 16.04.2022 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17
16 17.04.2022 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
17 18.04.2022 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
18 19.04.2022 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
19 20.04.2022 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23
20 21.04.2022 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24
21 22.04.2022 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
22 23.04.2022 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27
23 24.04.2022 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
24 25.04.2022 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
25 26.04.2022 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
26 27.04.2022 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
27 28.04.2022 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
28 29.04.2022 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:36
29 30.04.2022 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37