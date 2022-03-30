Uysallar Dizisi Yönetmeni Onur Saylak Kimdir? Onur Saylak Nereli?
Onur Saylak birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Onur Saylak kimdir sorusu yer aldı. Peki, Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında? Onur Saylak nereli? İşte merak edilenler...
Onur Saylak başarılı oyunculuğu ile bilinse de yönetmenlik yaptığı projelerle de kendisinden söz ettiriyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Onur Saylak kimdir ve Onur Saylak kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Netflix platformunda yer alacak Uysallar isimli dizinin yönetmen koltuğunda oturan Onur Saylak hakkında detaylar merak edildi. Onur Saylak kimdir ve Onur Saylak kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Onur Saylak Kimdir?
Netflic platformunda yayınlanan Uysallar dizisi birçok kişinin ilgisini çekti. Uğur Yücel ve Haluk :Bilginer gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın yönetmeni Onur Saylak hakkında da detaylar araştırılmaya başlandı. Onur Saylak kimdir ve Onur Saylak kaç yaşında soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tam ismi Arif Onur Saylak olan başarılı oyuncu 12 Mayıs 1977 yılında dünyaya geldi. Ankara’da doğup büyüyen Onur Saylak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’ünü kazansa da iki okulu da yarıda bıraktı. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve bu üniversiteden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatroları’nda birçok farklı oyunda görev aldı. Televizyon kariyerinde ilk olarak Kod Adı isimli diziyle tanındı. Hadi Gidelim isimli gençlik programında sunuculuk deneyimi yaşamıştır. TED Koleji’nde Tiyatro alanında yönetmen olarak çalışarak bu alanda da deneyim kazanmayı sürdürmüştür. 20111 senesinde ise kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile dünyaevine girdi. 7 yıl süğren evliliklerinden ikiz kızları olan Onur Saylak ve Tuba Büüküstün 2017 yılında boşandılar.
Filmografisi
Televizyon
2000 Bizim Evin Halleri
Konuk Oyuncu
2003 Aşk Buraya Uğramıyor
Konuk Oyuncu
2004 Yabancı Damat
İhsan Yardımcı Oyuncu
2005 Ne Seninle Ne Sensiz
Batanay Başrol Oyuncusu
2006 Hisarbuselik
Çetin Başrol Oyuncusu
2006 Kod Adı
Erkan Karaca Yardımcı Oyuncu
2007 Kod Adı: Kaos
Erkan Karaca Yardımcı Oyuncu
2007 Asi
Ziya Başrol Oyuncusu
2009 Nefes
Ateş Başrol Oyuncusu
2010-2011 Gönülçelen
Levent Başrol Oyuncusu
2011 ES-ES
Aydın Yardımcı Oyuncu
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
Janti Metin Yardımcı Oyuncu
2014 Hayat Ağacı
Cengiz Başrol Oyuncusu
2015 Hatırla Gönül
Tekin Başrol Oyuncusu
2016-2018 Vatanım Sensin
Tevfik/Yanık Efe Başrol Oyuncusu
2018-2019 Çarpışma
Veli Cevher Başrol Oyuncusu
2019 Çukur
Veli Cevher Konuk Oyuncu
2019 Kuzgun
Ferman Koruoğlu Yardımcı Oyuncu
2020 Babil
Egemen Kıvılcım 2. Sezon - Başrol Oyuncusu
Sinema
Oyuncu Olarak
Yıl Yapım Rol Notlar
2007 Sonbahar
Yusuf
2008 Güz Sancısı
Tüy Üfleyen Adam
2009 Denizden Gelen
Halil
2014 Mavi Dalga
Fırat
2015 Rüzgarın Hatıraları
Aram
Yönetmen Olarak
Yıl Yapım Notlar
2017 Daha
Yönetmen
2018 Şahsiyet
Yönetmen
Tiyatro
Yıl Yapım Rol Notlar
2017 Arzu Tramvayı
Stanley Kowalski
2019 Evlat
Pierre Yönetmen: İbrahim Çiçek