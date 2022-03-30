Uysallar Dizisi Yönetmeni Onur Saylak Kimdir? Onur Saylak Nereli?

Onur Saylak Kimdir?



Onur Saylak başarılı oyunculuğu ile bilinse de yönetmenlik yaptığı projelerle de kendisinden söz ettiriyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Netflix platformunda yer alacak Uysallar isimli dizinin yönetmen koltuğunda oturan Onur Saylak hakkında detaylar merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Netflic platformunda yayınlanan Uysallar dizisi birçok kişinin ilgisini çekti. Uğur Yücel ve Haluk :Bilginer gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımın yönetmeni Onur Saylak hakkında da detaylar araştırılmaya başlandı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tam ismi Arif Onur Saylak olan başarılı oyuncu 12 Mayıs 1977 yılında dünyaya geldi. Ankara’da doğup büyüyen Onur Saylak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’ünü kazansa da iki okulu da yarıda bıraktı. Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve bu üniversiteden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatroları’nda birçok farklı oyunda görev aldı. Televizyon kariyerinde ilk olarak Kod Adı isimli diziyle tanındı. Hadi Gidelim isimli gençlik programında sunuculuk deneyimi yaşamıştır. TED Koleji’nde Tiyatro alanında yönetmen olarak çalışarak bu alanda da deneyim kazanmayı sürdürmüştür. 20111 senesinde ise kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile dünyaevine girdi. 7 yıl süğren evliliklerinden ikiz kızları olan Onur Saylak ve Tuba Büüküstün 2017 yılında boşandılar.Televizyon2000 Bizim Evin HalleriKonuk Oyuncu2003 Aşk Buraya UğramıyorKonuk Oyuncu2004 Yabancı Damatİhsan Yardımcı Oyuncu2005 Ne Seninle Ne SensizBatanay Başrol Oyuncusu2006 HisarbuselikÇetin Başrol Oyuncusu2006 Kod AdıErkan Karaca Yardımcı Oyuncu2007 Kod Adı: KaosErkan Karaca Yardımcı Oyuncu2007 AsiZiya Başrol Oyuncusu2009 NefesAteş Başrol Oyuncusu2010-2011 GönülçelenLevent Başrol Oyuncusu2011 ES-ESAydın Yardımcı Oyuncu2012 Ağır Roman Yeni DünyaJanti Metin Yardımcı Oyuncu2014 Hayat AğacıCengiz Başrol Oyuncusu2015 Hatırla GönülTekin Başrol Oyuncusu2016-2018 Vatanım SensinTevfik/Yanık Efe Başrol Oyuncusu2018-2019 ÇarpışmaVeli Cevher Başrol Oyuncusu2019 ÇukurVeli Cevher Konuk Oyuncu2019 KuzgunFerman Koruoğlu Yardımcı Oyuncu2020 BabilEgemen Kıvılcım 2. Sezon - Başrol OyuncusuSinemaOyuncu OlarakYıl Yapım Rol Notlar2007 SonbaharYusuf2008 Güz SancısıTüy Üfleyen Adam2009 Denizden GelenHalil2014 Mavi DalgaFırat2015 Rüzgarın HatıralarıAramYıl Yapım Notlar2017 DahaYönetmen2018 ŞahsiyetYönetmenYıl Yapım Rol Notlar2017 Arzu TramvayıStanley Kowalski2019 EvlatPierre Yönetmen: İbrahim Çiçek