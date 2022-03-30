Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...

Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırma cep telefonu kullanmanın beyin tümörü riskini artırmadığını ortaya koydu. Araştırmacılar 14 yıl boyunca 400.000'den fazla kişiyi inceledi. Sonuç olarak ise telefon kullanıcılarının yaş, sigara içme ve egzersiz seviyeleri gibi kansere neden olabilecek diğer faktörler de dikkate alınarak sadece yüzde 0.42'sinin beyin tümörüne sahip olduğu tespit edildi.

Genellikle komplo teorisyenleri tarafından ileri sürülen telefonların kansere neden olan radyasyon yayabileceği şüpheleri var.Oxford Üniversitesi araştırmacıları düzenli olarak cep telefonu kullanmanın beyin tümörü riskini artırmadığını ortaya koydu.Uzmanlar cep telefonu kullanan kadınların yüzde 0,41'inin beyin tümörü geliştirdiğini, bu cihazları hiç kullanmayanların ise yüzde 0,44 oranda geliştirdiğini ortaya koydu.Oxford araştırmacıları, 2001 ve 2011 yılları arasında 50 ila 80 yaşları arasındaki 400.000 kansersiz kadından veri topladı ve katılımcılara araştırmanın başında ve sonunda cep telefonu kullanımlarını sordu.Cevapları her iki durumda da sağlık kayıtlarıyla karşılaştırıldı.Araştırmacılar daha sonra, herhangi birinin üç farklı tipte beyin tümörü geliştirip geliştirmediğini takip etti.Sonuçlar, 10 yıl boyunca belirli bir kapasitede telefon kullanan kişilerin, beyin kanseri geliştirme şansının, bu dönemde hiç kullanmayanlara göre yüzde 5 daha düşük olduğunu ortaya koydu.Genel olarak, 2001 itibariyle hiç cep telefonu kullanmayan 286.387 kadından 1.261'inde beyin tümörü gelişti.Bir tane kullanan 556,131 kişiden 2,278'i çalışmayı beyin tümörü ile sonlandırdı.Oxford'da kanser uzmanı olan Kirstin Pirie, 'Normal koşullarda cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmaz. Bu sonuçlar, normal koşullar altında cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini artırmadığına dair biriken kanıtları destekliyor.' dedi.