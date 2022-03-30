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Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.

Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...
Ekleme: 30.03.2022 - 11:17 Güncelleme: 30.03.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

3'Ü BAŞINDAN VURULDU
Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

'1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM' DEMİŞ
Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.

Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.

AKRABALARI ACILI
Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi. Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400- 500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.

KÖYDE YAŞAYAN BAZI KİŞİLER KARAKOLU GÖTÜRÜLDÜ
Filiz Güner'in babası Cemal Keser de (74) haberi tarlada aldığını söyledi. Kızı, damadı, torunu ve dünürünün ölümüne çok üzüldüğünü belirten Keser, "Haneleri kapandı yazık. Torun durmadan çalışırdı, çiftçilikle uğraşırdı. Babası hayvancılık yapıyordu. Yaklaşık 20 inekleri vardı. Sütçü, sütler gelmeyince birini göndermiş eve, oradan anlamışlar olayı." diye konuştu.

Jandarma ekipleri olay yerinde ve köyde incelemeye devam ediyor. İncelemenin ardından evden çıkarılan cenazeler, Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler köyde yaşayan bazı kişiler ve aile yakınlarını ifadelerine başvurmak üzere jandarma karakoluna götürdü.

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