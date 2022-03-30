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Blockchain şirketi hacklendi! 9 milyar 156 milyon liralık dev soygun...

Blockchain şirketi Ronin Bridge yaptığı açıklamasında bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çaldığıı açıkladı. Saldırının bugün fark edildiği belirtilen açıklamada 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çalındığı belirtilirken bunun kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu olduğu dile getirildi.

Ekleme: 30.03.2022 - 11:20 Güncelleme: 30.03.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Blockchain şirketi hacklendi! 9 milyar 156 milyon liralık dev soygun...Axie Infinity ile olan ilişkisi ile ünlü popüler bir Ethereum yan zinciri olan Ronin Bridge hacklendi. Ronin Bridge yaklaşık 625 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını duyururken bunun kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu olduğu öğrenildi.

625 MİLYON DOLAR ÇALINDI

Blockchain şirketi Ronin, bilgisayar korsanlarının sistemlerinden yaklaşık 625 milyon dolar ( 9 milyar 156 milyon liralık) değerinde kripto para çaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 23 Mart'ta yaklaşık 173.600 Ether coin ve 25.5 milyon USD Coin çaldığı belirtildi.

Saldırının bugün gerçekleştiği belirtilirken 'Suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çeşitli devlet kurumlarıyla doğrudan çalışıyoruz' denildi.

EN BÜYÜK KRİPTO PARA SOYGUNU

Ronin Bridge'ın hacklenmesinin kayıtlara geçen en büyük kripto para soygunu olduğu öprenildi. Daha önce Ağustos ayında merkeziyetsiz finans platformu Poly Network siber saldırının hedefi olmuş ve 611 milyon dolarlık kripto para çalındı...
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