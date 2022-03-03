Müslüm Gürses Ne Zaman Öldü? Müslüm Gürses Neden Öldü?
Müslüm Gürses birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Ölüm yıldönümü olması nedeniyle en sık aratılanlar arasında Müslüm Gürses ne zaman öldü sorusu yer alıyor. Peki, Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses hastalığı neydi? İşte merak edilenler...
Müslüm Gürses’in vefatının ardından birçok kişi derin yasa boğulmuştu. Milyonlarca hayranı bulunan usta sanatçının ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Müslüm Gürses ne zaman öldü ve Müslüm Gürses neden öldü soruları yer alıyor. Birçok başarılı albüm çıkaran sanatçının şarkıları hala büyük ilgi görüyor. Müslüm Gürses neden öldü ve Müslüm Gürses şarkıları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Müslüm Gürses Ne Zaman Öldü?
Usta sanatçı Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde birçok hayranı tarafından özlemle anılıyor. Bu nedenle birçok kişi Müslüm Gürses ne zaman öldü ve Müslüm Gürses neden öldü sorularına cevap aramaya başladı. Asıl ismi Müslüm Akbaş olan usta sanatçı 78 albüm çıkardı. Türkiye’de birçok konser veren Gürses 3 Mart 2013 tarihinde hayata veda etti. 15 Kasım 2012 yılında by-pass ameliyatının ardından akciğer ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 4 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 Mart 2013 günü vefat etti.
Müslüm Gürses Şarkıları Neler?
Birçok kişi Müslüm Gürses’in ölüm yıldönümünde usta sanatçı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Müslüm Gürses şarkıları neler sorusu yer aldı. Vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala şarkıları yoğun bir ilgi görmektedir. İşte Müslüm Gürses diskografisi;
1977 Müslüm Gürses 1 Çınçın Plak
1977 Müslüm Gürses 2
1978 Müslüm Gürses 3
1979 Müslüm Gürses 4
1979 Gazla Şoför
1979 Merhamet Dileme Benden
1979 Bağrıyanık Saner Plak
1980 Esrarlı Gözler Emre Plak
1981 Mutlu Ol Yeter Modern Plak
1982 Tanrı İstemezse Uzay Plak
1983 Anlatamadım Kale Plak
1983 Müzik Ziyafeti Akdeniz Plak
1984 Yaranamadım Elenor Müzik
1985 Güldür Yüzümü
1986 Sevda Yolu
1986 Küskünüm Bayar Müzik
1986 Yıkıla Yıkıla Elenor Müzik
1987 Gitme
1987 Talihsizler
1987 Dünden Bugüne Anılarımla Sarp Plak
1988 Aldatılanlar Özbir Müzik
1988 Dertler İnsanı Elenor Müzik
1988 Maziden Bir Demet Sedef Müzik
1988 Vefasız Alem Elenor Müzik
1989 Bir Fırtına Kopacak Akdeniz Plak
1989 Bir Kadeh Daha Ver Sarp Plak
1989 Mahsun Kul Elenor Müzik
1990 Müslüm Gürses Konseri Konser albümü
1990 Güle Güle Git Bayar Müzik
1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım Uğur Plak
1990 Hüzünlü Günler Disco Plak
1990 Meyhaneci / Kırık Sazım Elenor Müzik
1991 Bir De Benden Dinleyin
1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim Bayar Müzik
1991 Yüreğimden Vurdun Beni Sarp Plak
1991 Her Şey Yalan Elenor Müzik
1992 Müslümce'92
1992 Zalim (Bir Bilebilsen) Bayar Müzik
1993 Dağlarda Kar Olsaydım Elenor Müzik
1994 İnsaf / Kahire Resitali Uğur Plak
1994 Senden Vazgeçmem Elenor Müzik
1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek
1995 Benim Meselem
1996 Topraktan Bedene / İsyanım Var
1997 Nerelerdesin?
1997 Sultanım İdobay Müzik
1997 Usta / Ne Yazar Elenor Müzik
1998 Gönlünüze Taht Kuran Şarkılarla Müslüm Gürses Klasikleri
1999 Garipler
1999 Vay Canım Ulus Müzik
1999 Arkadaşım Elenor Müzik
2000 Zavallım
2000 Biz Babadan Böyle Gördük Ulus Müzik
2001 Müslüm'ce Türküler 2001 Elenor Müzik
2001 Dünya Yalan Universal Müzik
2001 Sadece (Türk Sanat Müziği) Elenor Müzik
2002 Paramparça Bayar Müzik
2002 Müslüm Baba ile Yolculuk Universal Müzik
2002 Açık Hava Konserleri 1 Konser albümü
2002 Açık Hava Konserleri 2 Konser albümü
2002 Açık Hava Konserleri 3 Konser albümü
2003 Kaçamam Ki Kaderimden / Yanlış Yaptın Özdemir Plak
2003 İkimizin Yerine Dirlik Müzik
2003 Yanarım Bayar Müzik
2004 Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti Kadırga Müzik
2005 Bakma Sun Müzik
2005 Ayrılık Acı Bir Şey Görüntüevi Müzik
2006 Gönül Teknem / Sen Olmayınca Seyhan Müzik
2006 Aşk Tesadüfleri Sever Pasaj Müzik
2009 Sandık
2010 Yalan Dünya
2013 Veda - Ervah-ı Ezelde Kadırga Müzik
2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım
2017 Mahzendeki Şarkılar Elenor Müzik
2019 Mahzendeki Şarkılar 2