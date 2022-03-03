Müslüm Gürses Ne Zaman Öldü? Müslüm Gürses Neden Öldü?

Müslüm Gürses Ne Zaman Öldü?



Müslüm Gürses Şarkıları Neler?



Müslüm Gürses’in vefatının ardından birçok kişi derin yasa boğulmuştu. Milyonlarca hayranı bulunan usta sanatçının ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok başarılı albüm çıkaran sanatçının şarkıları hala büyük ilgi görüyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Usta sanatçı Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde birçok hayranı tarafından özlemle anılıyor. Bu nedenle birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Asıl ismi Müslüm Akbaş olan usta sanatçı 78 albüm çıkardı. Türkiye’de birçok konser veren Gürses 3 Mart 2013 tarihinde hayata veda etti. 15 Kasım 2012 yılında by-pass ameliyatının ardından akciğer ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. 4 ay boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 Mart 2013 günü vefat etti.Birçok kişi Müslüm Gürses’in ölüm yıldönümünde usta sanatçı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu yer aldı. Vefatının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala şarkıları yoğun bir ilgi görmektedir. İşte Müslüm Gürses diskografisi;1977 Müslüm Gürses 1 Çınçın Plak1977 Müslüm Gürses 21978 Müslüm Gürses 31979 Müslüm Gürses 41979 Gazla Şoför1979 Merhamet Dileme Benden1979 Bağrıyanık Saner Plak1980 Esrarlı Gözler Emre Plak1981 Mutlu Ol Yeter Modern Plak1982 Tanrı İstemezse Uzay Plak1983 Anlatamadım Kale Plak1983 Müzik Ziyafeti Akdeniz Plak1984 Yaranamadım Elenor Müzik1985 Güldür Yüzümü1986 Sevda Yolu1986 Küskünüm Bayar Müzik1986 Yıkıla Yıkıla Elenor Müzik1987 Gitme1987 Talihsizler1987 Dünden Bugüne Anılarımla Sarp Plak1988 Aldatılanlar Özbir Müzik1988 Dertler İnsanı Elenor Müzik1988 Maziden Bir Demet Sedef Müzik1988 Vefasız Alem Elenor Müzik1989 Bir Fırtına Kopacak Akdeniz Plak1989 Bir Kadeh Daha Ver Sarp Plak1989 Mahsun Kul Elenor Müzik1990 Müslüm Gürses Konseri Konser albümü1990 Güle Güle Git Bayar Müzik1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım Uğur Plak1990 Hüzünlü Günler Disco Plak1990 Meyhaneci / Kırık Sazım Elenor Müzik1991 Bir De Benden Dinleyin1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim Bayar Müzik1991 Yüreğimden Vurdun Beni Sarp Plak1991 Her Şey Yalan Elenor Müzik1992 Müslümce'921992 Zalim (Bir Bilebilsen) Bayar Müzik1993 Dağlarda Kar Olsaydım Elenor Müzik1994 İnsaf / Kahire Resitali Uğur Plak1994 Senden Vazgeçmem Elenor Müzik1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek1995 Benim Meselem1996 Topraktan Bedene / İsyanım Var1997 Nerelerdesin?1997 Sultanım İdobay Müzik1997 Usta / Ne Yazar Elenor Müzik1998 Gönlünüze Taht Kuran Şarkılarla Müslüm Gürses Klasikleri1999 Garipler1999 Vay Canım Ulus Müzik1999 Arkadaşım Elenor Müzik2000 Zavallım2000 Biz Babadan Böyle Gördük Ulus Müzik2001 Müslüm'ce Türküler 2001 Elenor Müzik2001 Dünya Yalan Universal Müzik2001 Sadece (Türk Sanat Müziği) Elenor Müzik2002 Paramparça Bayar Müzik2002 Müslüm Baba ile Yolculuk Universal Müzik2002 Açık Hava Konserleri 1 Konser albümü2002 Açık Hava Konserleri 2 Konser albümü2002 Açık Hava Konserleri 3 Konser albümü2003 Kaçamam Ki Kaderimden / Yanlış Yaptın Özdemir Plak2003 İkimizin Yerine Dirlik Müzik2003 Yanarım Bayar Müzik2004 Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti Kadırga Müzik2005 Bakma Sun Müzik2005 Ayrılık Acı Bir Şey Görüntüevi Müzik2006 Gönül Teknem / Sen Olmayınca Seyhan Müzik2006 Aşk Tesadüfleri Sever Pasaj Müzik2009 Sandık2010 Yalan Dünya2013 Veda - Ervah-ı Ezelde Kadırga Müzik2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım2017 Mahzendeki Şarkılar Elenor Müzik2019 Mahzendeki Şarkılar 2