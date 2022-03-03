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Fenerbahçe Trabzonspor Maç Biletleri Ne Kadar? 2022 FB TS Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlara arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.03.2022 - 15:21 Güncelleme: 3.03.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Trabzonspor Maç Biletleri Ne Kadar? 2022 FB TS Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne kadar ve Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman soruları yer aldı. Maçı büyük bir ilgiyle bekleyen taraftarlar bilet fiyatları hakkında araştırmalarını detaylandırdı. Süper Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak karşılaşma Fenerbahçe Trabzonspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman ve Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları kaç TL sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Süper Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın 6 Mart Pazar günü oynanacağı belirtildi. 19.00’da başlayacak maçı beIN Sports kanalından canı olarak izleyebilirsiniz.


Fenerbahçe Trabzonspor Maç Biletleri Ne Kadar? 2022 FB TS Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Bilet Fiyatları


Fenerbahçe Trabzonspor maçı bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne kadar sorusu yer aldı. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri şu şekilde;

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 70,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK: 90,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK: 110,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK: 130,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK: 150,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 180,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK: 200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK: 240,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK: 280,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK: 330,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 400,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 450,00 TL.


Fenerbahçe Trabzonspor Maç Biletleri Ne Kadar? 2022 FB TS Maçı Ne Zaman?

Bugün Hangi Maçlar Oynanacak?


Bugün oynanacak maçlar da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bu akşam oynanacak maçlar;

06:00 Atl. San Luis – Guadalajara Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner TV
06:00 Santos Laguna – Universidad Nacional Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner TV
17:00 Bravo – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
19:30 Koper – Maribor Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:30 Alanyaspor – Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30 Atromitos – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
22:30 Basel – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
22:30 Grasshoppers – Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
22:45 Anderlecht – KAS Eupen Belçika Kupasi Yarı Final Tivibu Spor 2
23:00 Real Betis – Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Tivibu Spor 3
23:15 Everton – Boreham Wood İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4


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