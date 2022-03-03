3 Mart Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?
3 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, bugün hangi maçlar var? 3 Mart bugün hangi maçlar oynanacak? İşte merak edilenler...
3 Mart tarihinden itibaren birçok kişi akşam oynanacak maçlar hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında 3 Mart bugün hangi maçlar var ve 3 Mart bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer alıyor. Futbolseverler akşam maç keyfi yapmak için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle birçok kişi maç takvimini araştırmaya başladı. 3 Mart bugün hangi maçlar var ve 3 Mart maç takvimi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
3 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?
3 Mart tarihinde oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de bu akşam hangi maçlar var oldu. Süper Lig heyecanı devam ederken diğer ligleri de merak edenler konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi . Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı bu nedenle oldukça merak ediliyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 3 Mart 2022 Perşembe maç pogramı;
06:00 Atl. San Luis – Guadalajara Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner TV
06:00 Santos Laguna – Universidad Nacional Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner TV
17:00 Bravo – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
19:30 Koper – Maribor Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:30 Alanyaspor – Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30 Atromitos – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
22:30 Basel – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
22:30 Grasshoppers – Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
22:45 Anderlecht – KAS Eupen Belçika Kupasi Yarı Final Tivibu Spor 2
23:00 Real Betis – Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Tivibu Spor 3
23:15 Everton – Boreham Wood İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor
16.00 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Süper Lig Puan Durumu
Süper Lig heyecanı devam ederken en sık aratılanlardan biri de Süper Lig puan durumu nasıl sorusu yer aldı. Tuttukları takımın güncel puan durumunu ve sıralamasını öğrenmek isteyen taraftalar konuyla ilgili sık sık araştırma yapıyor. 3 Mart Süper Lig Puan Durumu şu şekilde sıralanabilir;
1.TRABZONSPOR A.Ş.
66
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
49
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
46
4.FENERBAHÇE A.Ş.
46
5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
45
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
44
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
43
8.ATAKAŞ HATAYSPOR
42
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
39
10.YUKATEL KAYSERİSPOR
38
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
36
12.GALATASARAY A.Ş.
35
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
32
15.KASIMPAŞA A.Ş.
29
16.GZT GİRESUNSPOR
29
17.GÖZTEPE A.Ş.
27
18.ALTAY
25
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
17