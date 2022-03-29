Polonya – İsveç Maçı Ne Zaman? Polonya – İsveç Maçı Saat Kaçta?
Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Polonya – İsveç maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Polonya – İsveç maçı ne zaman? Polonya – İsveç maçı saat kaçta? Polonya – İsveç hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Polonya – İsveç maçı ne zaman ve Polonya – İsveç maçı saat kaçta soruları yer aldı. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşma için iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Polonya – İsveç maçı ne zaman ve Polonya – İsveç maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Polonya – İsveç Maçı Ne Zaman?
Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Polonya – İsveç maçı ne zaman sorusu yer aldı. Karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. S Sport kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 29 Mart maç takvimi;
01:00
Botafogo SP - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Ituano - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
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13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
/
14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
/
18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
/
19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
/
19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
/
21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
/
21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
/
21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
/
21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
/
21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
/
21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
/
22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
/
22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme