Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Polonya – İsveç maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Polonya – İsveç maçı ne zaman? Polonya – İsveç maçı saat kaçta? Polonya – İsveç hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Polonya – İsveç Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşma için iki takım da hazırlıklarını tamamladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Polonya – İsveç maçı futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. S Sport kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte01:00Botafogo SP - Inter de LimeiraBrezilya Campeonato Paulista01:00Ituano - Agua SantaBrezilya Campeonato Paulista13:35Japonya - Vietnam2022 Dünya Kupasi Eleme14:00Azerbaycan - LetonyaHazırlık Maçı14:00Kazakistan - İskoçyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri14:30İran - Lübnan2022 Dünya Kupasi Eleme16:45BAE - Güney Kore2022 Dünya Kupasi Eleme16:45Suriye - Irak2022 Dünya Kupasi Eleme17:00Galler - BulgaristanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Malta - LitvanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Slovakya - İspanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri17:00Sırbistan - ErmenistanUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri18:00Hırvatistan - BulgaristanHazırlık Maçı18:00İsrail - AlmanyaUEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri19:00Danimarka - SırbistanHazırlık Maçı19:00İsviçre - KosovaHazırlık Maçı19:00Umman - Çin2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Nijerya - Gana2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Senegal - Mısır2022 Dünya Kupasi Eleme20:00Norveç - ErmenistanHazırlık Maçı21:00Suudi Arabistan - Avustralya2022 Dünya Kupasi Eleme21:45Belçika - Burkina FasoHazırlık Maçı21:45Hollanda - AlmanyaHazırlık Maçı21:45İngiltere - Fildişi SahiliHazırlık Maçı21:45İspanya - İzlandaHazırlık Maçı21:45Polonya - İsveç2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final21:45Portekiz - Kuzey Makedonya2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final21:45Türkiye - İtalyaHazırlık Maçı21:45Çekya - GallerHazırlık Maçı22:15Fransa - Güney AfrikaHazırlık Maçı22:30Cezayir - Kamerun2022 Dünya Kupasi Eleme22:30Fas - Demokratik Kongo2022 Dünya Kupasi Eleme22:30Tunus - Mali2022 Dünya Kupasi Eleme