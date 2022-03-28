28 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

28 Mart Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladıiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.28 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte oldukça merak edilen 28 Mart yayın akışı;06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Üç Kuruş00:15 Hacker (Blackhat) (Yabancı Sinema)02:45 Baba07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)21:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)23:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)01:45 Gelinim Mutfakta04:00 Arda İle Omuz Omuza04:45 Küçük Ağa08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:00 Yasak Elma23:30 Evlilik Hakkında Her Şey02:15 Çalgı Çengi ( Yerli Sinema)03:45 En Hamarat Benim06:00 Zümrüdüanka07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Ana Haber20:00 Yerli Dizi Tekrar22:30 Yerli Dizi Tekrar00:45 Aramızda Kalsın03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan05:00 Söz06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:15 Survivor Panorama15:00 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster?00:20 Sinema02:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane05:05 Kuruluş Osman05:05 Elimi Bırakma08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Gülümse Hayata13:30 Ege’nin Hamsisi16:30 Seksenler19:00 Ana Haber19:55 İddiaların Aksine20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu00:10 Teşkilat02:10 Alparaslan: Büyük Selçuklu