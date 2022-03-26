  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karadeniz sularında balık tutmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizde ortaya çıkan durum nedeniyle her türlü balık avcılığının durdurulduğunu açıkladı.

Ekleme: 26.03.2022 - 19:36 Güncelleme: 26.03.2022 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz sularında balık tutmak yasaklandıUkrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Karadeniz'de döşediği mayınlar, Türkiye'ye doğru sürüklendi.

Mayınların İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabileceği uyarısı yapılırken, Samsun'da ve İstanbul Boğazı açıklarında söz konusu cisimler görüldü.

KARADENİZ'DE ALARM
Güvenlik güçlerinin alarm durumuna geçmesinin ardından, Karadeniz sularında balık tutma faaliyetinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar her türlü balık avcılığının askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

BALIK AVCILIĞI DURDURULDU
"Balıkçıklarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."
CHP'li Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş
Lviv'de patlama! Belediye Başkanı uyardı: Sığınaklarda kalın!
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
Çin’de 132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgeyle ilgili kazı kararı
ABD lideri Biden: Putin bir kasap!
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
Zelenskiy'den Doha Forumu'nda Ukraynalı Müslümanlarla ilgili açıklama
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Kayıp Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer hazırlık çıkışı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!
Levent Gültekin'in 'Partinin parası nereden geliyor?' diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye 'hodri meydan'
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Meteoroloji raporu yayımlandı! Daha da ısınacak

Meteoroloji raporu yayımlandı! Daha da ısınacak

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!