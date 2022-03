Karadeniz sularında balık tutmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizde ortaya çıkan durum nedeniyle her türlü balık avcılığının durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Karadeniz'de döşediği mayınlar, Türkiye'ye doğru sürüklendi.Mayınların İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabileceği uyarısı yapılırken, Samsun'da ve İstanbul Boğazı açıklarında söz konusu cisimler görüldü.KARADENİZ'DE ALARMGüvenlik güçlerinin alarm durumuna geçmesinin ardından, Karadeniz sularında balık tutma faaliyetinin yasaklanması kararlaştırıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar her türlü balık avcılığının askıya alındığını duyurdu.Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:BALIK AVCILIĞI DURDURULDU"Balıkçıklarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."