Antalya'da deniz, Erzurum'da kayak keyfi

Son dönemde meydana gelen kar yağışları, güneşli günlere olan özlemi artırmıştı.Kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye devam ederken, diğer bölgeler de baharı selamlamaya başladı.Antalya'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür yükselişe geçti.20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya'da yaz sezonu sinyalini verdi.KONYAALTI'NDA YOĞUNLUKHafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı.MART AYINDA DENİZE GİRDİLER18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularına kulaç attı.Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.'DENİZE HASRET KALDIK'Sahilde hem kitap okuyup hem güneşlenen Ali Akın, “Yıllardır böyle bir kış yaşamamıştık, bayağı çetin geçti. Denize ve dışarıya hasret kaldık. Genelde insanlar evde kaldı, pandemi de vardı.'SICAKLIK 20 DERECE'Bugün güzel bir hava var, sıcaklık 20 derece. Bu havayı değerlendiriyoruz, sahile baya yoğun bir ilgi var. Uzun süredir evde kalan insanların hepsi kendini dışarı atmış durumda” dedi.BİR YANDAN KAR KEYFİÖte yandan yurdun dört bir yanından güneşli manzaralar kameraya yansırken, belirli bölgelerde vatandaşların kar keyfi sürüyor.KAYAKSEVERLERİN PALANDÖKEN YOĞUNLUĞUErzurum'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla kayakseverler, Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.