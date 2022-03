Yurtta çocuklara şiddet uygulayan görevli infial yaratmıştı! CHP'den skandal çıkış...

İstanbul Esenler'de Süleymancılar adıyla bilinen oluşuma ait özel erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Yurdun önüne gelen öğrencilerin aileleri duruma tepki gösterdi. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum." dedi. Fazıl Helvacı, ise "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz." şeklinde konuştu. Öte yandan seçimlerde 'Süleymancılar'ın desteğini alan CHP kanadı skandalı görmezden gelmekle yetinmedi büyük bir pişkinlikle olayı iktidara yıkma girişiminde bulundu.

Esenler'de özel erkek yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek 'Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz' denildi.'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'Öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için yurt binasına geldi.Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, 'Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum. Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor. Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum' dedi.'ÇOCUĞUMA BÖYLE BİR ŞEY YAPILMIŞSA, BURADA TUTMAM'Fazıl Helvacı, 'Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz. Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. ' diye konuştu.PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ!Geçtiğimiz seçimlerde Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'yi destekleyen Süleymancılar'la ilgili muhalif medya ve siyasilerde suskunluk hakim! Birçok CHP ve İP yandaşı gazete skandalı görmezden gelirken bazıları ise utanmadan faturayı iktidara kesmeye çalıştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan yaptığı pişkin paylaşımda 'Çocuklar tecavüze uğradı akladınız, dövüldü sustunuz siz ne zaman konuşacaksınız? Utanç verici bu tavrınızdan vazgeçin, sorumluları derhal cezalandırılsın.' ifadeleriyle hedef şaşırtmaya çalıştı. Öyle ki söz konusu 'Süleymancılar' oluşumu siyasi olarak tıpkı FETÖ gibi CHP ve İP ile iç içe geçmiş durumda. CHP ve İP tayfası oy kaygısıyla Süleymancılar'ın her skandalını örtbas ediyor, görmezden geliyor.