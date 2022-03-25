Rusya - Polonya Maçı İptal Mi? Rusya - Polonya Maçı Ne Zaman?

Rusya – Polonya Maçı İptal Mi?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Rusya – Polonya arasında oynanacak maç için Polonya Milli Takımı maça çıkmayacağını belirtmişti. Bu nedenle birçok kişi maçın iptal olup olmadığını merak ediyor. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya – Polonya maçı hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Polonya mili takımının maça çıkmayacağını belirtmesinin ardından konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Rusya - Polonya maçı CAS tarafından gelen bildiriyle iptal oldu.Bugün oynanacak maçlar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasınasorusu yer alıyor. İşte 25 Mart maç takvimi;11:45 Newcastle Jets – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 418:00 Demokratik Kongo – Fas 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok18:00 Azerbaycan – Estonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport19:00 Kamerun – Cezayir 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok20:00 Mali – Tunus 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok20:00 Norveç – Slovakya Hazırlık Maçı Yayın Yok21:00 Malta – Azerbaycan Hazırlık Maçı CBC Sport21:15 Romanya – Yunanistan Hazırlık Maçı S Sport Plus,S Sport 222:05 İskoçya – Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor22:30 Gana – Nijerya 2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok 22:30 Mısır – Senegal2022 Dünya Kupasi Eleme Yayın Yok23:15 Fransa – Fildişi Sahili Hazırlık Maçı S Sport 2, S Sport Plus23:30 San Martin – Deportivo Binacional Peru Primera-Apertura Bilyonerüper Lig'in Haftalık maç programı ise şu şekilde sıralanabilir;31. hafta:2 Nisan Cumartesi:13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)3 Nisan Pazar:13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)4 Nisan Pazartesi:20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)32. hafta:8 Nisan Cuma:20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)9 Nisan Cumartesi:13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)10 Nisan Pazar:13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)11 Nisan Pazartesi:20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)