  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çaldığı atla alışverişe gitti! 'Lamborghini verseler...'

Antalya'da bir şüpheli, çaldığı atla alışveriş yapmak isterken markete daldı. At güçlükle dışarı çıkarılırken şüpheli şahıs çalışanlara, "Lamborghini araba verseler bile atı vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz" dedi.

Ekleme: 25.03.2022 - 09:39 Güncelleme: 25.03.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Çaldığı atla alışverişe gitti! 'Lamborghini verseler...'Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı.

Koray Şahin'e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı.

Çaldığı atla alışverişe gitti! 'Lamborghini verseler...'

Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.

Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptı. Şüpheli daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada at marketin içine daldı ve bu sırada müşteri bir kadın korkup geri doğru kaçtığı anlar görüldü. Şüpheli üzerinden indiği atı marketten çıkardığı ve uzaklaştığı anlar kameralara an be an yansıdı.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Markette yaşananları anlatan Begüm Yıldırım, 'Sabah marketi açtıktan bir süre sonra buraya atlı biri geldi. Biz hepimiz şok olduk. Atı sevmek istedik. Adamda kendi atıymış gibi davrandı. Ata ekmek verdim, sevdik.

Adamda içeride alışveriş yaptı. Fotoğraf çekmek istedim ama şahıs, 'sakın bir yerde paylaşmayın' dedi. Markete girdik ama kafamızı bir çevirdik adam atla içeri girdi. Çok şaşırdık.

Şahıstan şüphelendik. Sonradan paylaşımları görünce olayın farklı olduğunu öğrendik. Paylaşılan at bizim markete giren attı. Çok şaşırdık' dedi.

Çaldığı atla alışverişe gitti! 'Lamborghini verseler...'

'BİZ BU İŞİ SEVGİYLE YAPIYORUZ'

Marketteki o anları anlatan Ramazan Kaplan, sabah marketi açtıktan sonra atla birinin geldiğini belirterek, 'Dışarıda şahıs bir süre oyalandı.

Atın üstünde biniş takımları da yoktu, şüphelendim. Şahıs içeri alışveriş yaptı. Biz ata ekmek verdik.

Çaldığı atla alışverişe gitti! 'Lamborghini verseler...'

At senin mi diye şahsa sordum? oda 'Evet benim atım. Lamborghini araba verseler bile vermem.

Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz' dedi. Dışarı çıktı şahıs ata binmek istedi.

Sonra içeri daldı. Güçlükle çıkardık. Daha sonra çekti gitti' açıklamasını yaptı.
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz
İstanbul'dan sonra İzmir'de ağaç katliamı! CHP'li belediye Kültürpark'ın sembollerini kesti!
Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!
Yandaş Yılmaz Özdil, CHP ve ittifak ortaklarını ağır şekilde eleştirdi: Üzerine konuşulacak bir masa değil
Kebapçının aşk üçgeninde akılalmaz oyun! Karısı ve sevgilisini ormana götürüp...
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor
İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti
Tarımda gelir garantili alım sistemi! Başkan Erdoğan talimatı verdi!
CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!
Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Bir sürprizimiz var!
İşte yeni seçim kanunu düzenlemesi! Yasa teklifi neler getiriyor...
Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti
Pakistan'dan Kıbrıs çıkışı: Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Donald Trump'tan flaş karar: Aralarında Hillary Clinton da var! Rusya ile gizli anlaşma iddiası...
Johnson'dan Türkiye açıklaması: İş birliğini artırmayı dört gözle bekliyoruz
Portekiz - Türkiye CANLI SKOR
CHP üyesi Özgür Aybaş'tan İslam'a hakaret ve terör propagandası
Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı
AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

AB'den dijital platformlara katı kurallar geliyor

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Instagram sohbetleri değişiyor: Yeni tema geldi

Tüketicinin Korunmasına ilişkin teklif kabul edildi

Tüketicinin Korunmasına ilişkin teklif kabul edildi

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!

Yerli otomobil TOGG'a yeni özellikler: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş İspanya'daki zirvede açıkladı

Yerli otomobil TOGG'a yeni özellikler: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş İspanya'daki zirvede açıkladı

İzmir'de şaşırtan görüntü: Deniz çekilmesi 50 metreyi buldu

İzmir'de şaşırtan görüntü: Deniz çekilmesi 50 metreyi buldu