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Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü
Ekleme: 25.03.2022 - 20:54 Güncelleme: 25.03.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik temasları sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.
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