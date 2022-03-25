2022 Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar? Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

25 Mart Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar?



Ayçiçek yağındaki fahiş fiyatlar nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. En sık aratılanlar arasındar vealıyor. Son zamanlarda temel gıda ürünleri arasında yer alması nedeniyle ayçiçeğe olan ilgi oldukça arttı. Fahiş fiyat uygulaması başlatan marketler için gerekli işlemlerin işleme konulduğu aktarıldı.r sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.25 Mart Ayçiçek yağı fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Şeker ve yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaş şikayet ederken Tarım ve Orman Bakanlığı konu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu anda piyasada, şeker ve ayçiçeği yağı konusunda olduğu gibi benzer spekülatif hareketlerin devam ettiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi: "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir." İfadeleri kullanıldı. 25 Mart günce Ayçiçek yağı fiyatları ise şu şekilde sıralanabilir;A101 Sıvı Yağ Fiyatları* Abalı Ayçiçek Yağı 5 LT 116,85 TL* Biryağ Ayçiçek Yağı 5 LT 116* Orkide Ayçiçek Yağı 5 LT 116,85 TL* 116,85 TL Torku Altın Ekin Ayçiçek Yağı 5 LT* 116,85 TL Vera Ayçiçek Yağı 5 LT – 108,90 TLBİM ayçiçek yağı fiyatları kaç para:*Yudum AyÇiçek Yağı 5 LT Fiyatı 175 TL*Sole Marka Ayçiçek Yağı 5lt 149 TL*Sole Marka Ayçiçek Yağı 1 Litre 33,50 TL*Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1lt 52,50 TL*2 Litre Biryağ Ayçiçek Yağı 65,90 TL* Abalı Ayçiçek Yağı 2 LT 70 TLŞOK marketlerde ayçiçek yağı fiyatları:*Evin Ayçiçek Yağı 1lt*Evin Ayçiçek Yağı 1lt.*66,45. Evin Ayçiçek Yağı 2 lt.*147,90. Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt.*46,95. Lio Riviera 1 Lt.*52,50. Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 1 Lt.*104,95. Lio Sızma Zeytinyağı 2lt.CarreforSA Ayçiçek Yağı fiyatlarıKırlangıç Ayçiçek Yağı 1 LT – 34,55 TLKomili Ayçiçek Yağı 1 LT – 35,44 TLYudum Ayçiçek Yağı 1 LT – 37,31 TLTurna Ayçiçek Yağı 2 LT – 56,06 TLYudum Ayçiçek Yağı 2 LT – 64,43 TLMigros Ayçiçek Yağı 5 LT – 111,28 TL