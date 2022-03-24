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Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Ekleme: 24.03.2022 - 10:59 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!
Tatil sitelerinin bulunduğu Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.

Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü.

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı.

Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya'dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı.
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