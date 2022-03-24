Fatih Ürek Kimdir? Fatih Ürek Kaç yaşında?

Fatih Ürek Kimdir?



Birçok kişi Fatih Ürek hakkında detayları merak etmeye başladı. Kemal Sunal ve Oğlu Ali Sunal’ın Fatih Ürek ile eğlenceli bir videosunun ortaya çıkmasının ardından birçok kişi videoyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Ayrıca Fatih Ürek hakkında da detaylar oldukça araştırılıyor. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Başarılı şarklarıyla ve yer aldığı projelerle Türk halkının en sevdiği sanatçılar arasında bulunan ünlü sanatçı hakkında bilgileri sizler için derledik.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Fatih Ürek birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveç yaşında soruları yer aldı. Kemal Sunal ile oğlu Ali Sunal’ın eğlenceli ve daha önce görülmemiş görüntüsünü paylaşmasıyla video birçok kişinin ilgi odağı haline geldi. Bu nedenle Fatih Ürek hakkında da birçok detay merak ediliyor. Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum ilinde dünyaya geldi. Babası Şerafettin Ürek Erzurum’da sucuk fabrikasında çalışıyordu. 3 kız kardeşi bulunan Fatih Ürek’in ailesi kendisi bir yaşındayken Bursa’ya göç etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak görev almaya başladı. Ardından tiyatroyu bırakarak ses sanatçısı olmaya karar verdi. Bursa’da bir gazinoda çalıştıktan sonra hayalleri için İstanbul’a gitmeye karar verdi. 1993 yılında ilk albümü olan Yaktı Yaktı’yı çıkardı. 1997 senesinde ise Reyting Hamdi programında yer aldı. Bu programda Fred Çakmaktaş’ı canlandırdı. Hala Hala (2009), Alırım aklını (2010), Hayde (2011), 300 - 500 (2012) (Single), Bak Güzele (2013) (Single), Altın Çağ (2015), Sallayana Sallaya (2016) (Single) gibi şarkılarla oldukça gündeme geldi. Milyonlar tarafından sevilen isimler arasında yer almayı başaran Fatih Ürek günümüzde hala çalışmalarına devam etmektedir.DiskografiYaktı Yaktı (1993)Sen İki Gözümsün (1995)Sus (2008)Hala Hala (2009)Alırım aklını (2010)Hayde (2011)300 - 500 (2012) (Single)Bak Güzele (2013) (Single)Altın Çağ (2015)Sallayana Sallaya (2016) (Single)Tak Tak (2018) (Single)Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)Penaltı ve Gol (2019) (Single)FilmografiReyting Hamdi - (1995-2003)Beyaz Show - (1996) (Konuk)Şeytanın Pabucu - (2008)Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)Neredesin Firuze - (2004)Güldür Güldür Show - (2014) (Konuk)Arkadaşım Hoşgeldin - (2014) (Konuk)Bu Tarz Benim - (2014)Gelinim Mutfakta (2018-2020) - SunucuJet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm, konuk)Kuaförüm Sensin - (2020) - JüriMenajerimi Ara - (2021) - Kendisi (41. bölüm, konuk)Şarkılar Bizi Söyler - (2021) (16. bölüm, konuk)vesorularına cevapları sizler için derledik. Güncel olaylardan anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.