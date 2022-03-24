Diyarbakır sanayi sitesinde büyük bir patlama meydana geldi!

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dükkanlar harabeye dönerken bölgeden gelen son bilgilere göre 15 yaralı olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.Sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.15 YARALIMeydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.DURUMU AĞIR OLANLAR VARİhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.