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Bahar Yorgunluğu Neden Olur? Bahar Yorgunluğu Nasıl Geçer?

Bahar yorgunluğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bahar yorgunluğu neden olur sorusu bulunmaktadır. Peki, bahar yorgunluğu neden olur? Bahar yorgunluğu belirtileri neler? bahar yorgunluğu nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 14:15 Güncelleme: 24.03.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Bahar Yorgunluğu Neden Olur? Bahar Yorgunluğu Nasıl Geçer?
Bahar aylarının gelmesinin ardından yaşanan yorgunluk ve halsizlik hali oldukça artıyor. Genellikle günlük hayatın stresiyle alakalı olarak düşünülse de bahar yorgunluğu birçok rahatsız edici durumu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bazı belirtilerden şikayetçi olan birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında bahar yorgunluğu neden olur ve bahar yorgunluğu nasıl geçer soruları yer alıyor. Baharda oluşan bu rahatsız edici durumu bazı uygulamalarla çözüme ulaştırabilirsiniz. Bahar yorgunluğu neden olur ve bahar yorgunluğu nasıl geçer sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Bahar Yorgunluğu Neden Olur?


Birçok insanın yaşadığı stres ve yorgunluk hali farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşle ve günlük hayatla ilgili olarak düşünülse de bu rahatsızlıklar baharın gelişiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasında bahar yorgunluğu neden olur sorusu yer alıyor. Bahar yorgunluğu hakkında açıklamada bulunan Uzman Klinik Psikolog Yiğit, 'Bahar yorgunluğuyla beraber halsizlik ve isteksizlik durumunun yanı sıra motivasyonun da azalması sonucunda fiziksel hareketlerde yavaşlama görülebilir. Bahar yorgunluğu hisseden bireyleri dışarıdan gözlemlerken normal hareket hızlarına göre daha yavaş hareket ettiklerini görebiliriz. Dalgınlık, konsantrasyon bozukluklarıyla da kendisini göstermeye başlayabilir. Bahar yorgunluğunun belirtilerinin bir kısmı uzun süre strese maruz kalma sonucunda kişide görülen psikosomatik şikâyetlerle karıştırılabilir. Burada süreyi iyi takip etmek gerekir. Belli bir süre sonra belirtilerin şiddeti azalmamakla beraber artıyorsa ve sosyal uyumu bozuyorsa depresyon, anksiyete gibi birtakım bozukluklarla karıştırılabilir. Ama önemli olan, süreyi ve semptom şiddetini iyi takip etmektir. Bunun dışında metabolik birtakım rahatsızlıklarla da karıştırılabilme ihtimali vardır, bu konuda da iç hastalıkları hekimlerinden destek alınması önem arz etmektedir' ifadelerini kullandı.


Bahar Yorgunluğu Neden Olur? Bahar Yorgunluğu Nasıl Geçer?

Bahar Yorgunluğu Nasıl Geçer?


Bahar yorgunluğu hakkında en sık aratılanlardan biri de bahar yorgunluğu nasıl geçer sorusu oldu. Belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte alanında uzman bir doktora danışmak oldukça işe yarayabilir. Mevsim geçişlerinde sık sık rastlanan bu durum bazı alternatif yöntemlerle ortadan kaldırılabilir. Bahar yorgunluğunun günlük rutinin değiştirilmesiyle atlatılabileceğini aktarann Uzman Psikolog Yiğit Kişinin sağlık durumu, kilosu, psikolojik durumu, herhangi bir tıbbi hastalığın olup olmaması da bu durumda belirleyici olabilmektedir. Egzersiz yapmak bu süreci en hafif şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır, bunun yanı sıra vitamin takviyeleri almak da destekleyici olmaktadır. Probiyotik kullanımı oldukça önemlidir. Probiyotik kullanımıyla bağırsaktaki serotonin (mutluluk hormonu) miktarını artırmaya yönelik destekleyici yaklaşımlarla bu dönemlerde ruhunuzu ve bedeninizi birazcık daha rahatlatabilirsiniz. Geçmeyen ve belirtilerin şiddetlendiği durumlarda uzman kişilere başvurmak önemlidir.' İfadelerini kullandı.


Bahar Yorgunluğu Neden Olur? Bahar Yorgunluğu Nasıl Geçer?

Bahar Yorgunluğu Sürekli Hale Gelir Mi?


Bahar yorgunluğu tedavi edilmediği zamanlarda farklı boyutlardaki ciddi rahatsızlıklara dönüşebilir. Özellikle anksiyete ve depresyon bu rahatsızlıkların ilk sırlarında bulunmaktadır. Bu nedenle bahar yorgunluğu ortaya çıktığında kontrol altına alınamazsa mutlaka uzman bir psikoloğa danışılması tavsiye edilmektedir.


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