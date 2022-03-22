  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?

İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’in peyzaj şirketi sahibi olduğunu belirterek, “Görevi süresince çınarlara bakım yaptırmamış. Yeni fidanlar onun şirketinden mi alınıyor?” dedi

İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
Ekleme: 22.03.2022 - 09:13 Güncelleme: 22.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepkiler sürerken, çınarların kesilmesinin perde arkasına ilişkin şoke eden iddialar gündeme geldi. İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu ve yeni bir çınar fidanı fiyatının 20 bin TL olduğunu belirterek, 'Çınarların kesilmesinin sebebi peyzaj şirketi mi' diye sordu.

'HEMEN İSTİFA ETMELİ'
Çetintaş, 'Bu ağaçların tedavisi mümkünken ve orman mühendisleri tarafından da bu teyit ediliyorken ağaçları kesmeleri büyük bir katliam. Tarihe tanıklık eden bu ağaçların kesilmesi son derece üzücü' dedi. Çetintaş, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'ın peyzaj şirketi sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Babasıyla birlikte bir fidanlık ve peyzaj şirketi kurdu. Bu durumu asla ve asla inkâr edemezler. Bunu yakın çevresinden de teyit ettirdim. Üniversiteden profesör arkadaşları, 'Kes çınarı dik çınarı' diyor. Öğrendiğim kadarıyla yeni dikilen çınarların fiyatı 20 bin TL civarında. Bu ağaçların nereden temin edildiği konusunda ise bilgi sahibi değiliz. Ağaç A.Ş.'den mi alınıyor, yoksa Çağatay Seçkin'in babasıyla birlikte kurduğu fidanlık ve peyzaj şirketinden mi alınıyor?

İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?

Derslerinde 2011'den beri hastalıklı ağaçlara yapılan bakımları, tedavileri anlatan bir kişi olarak bu göreve geldiğinde ilk yapması gereken iş bu anıt ağaçların bakımlarını ve tedavilerini devam ettirmesi olması gerekirdi. Onun yerine farklı işlerle uğraştı. Görevi süresince çınarlara ne bir bakım ne de tedavi yaptırmış.

Şimdi siz hem İBB'de Daire Başkanı olup maaş alacaksınız, hem belediyenin iştiraklerinde de yönetim kurulu üyesi olup maaş alacaksınız, hem profesörlük maaşı alacaksınız ve bir de peyzaj şirketi kuracaksınız. Çağatay Seçkin, savunma yapmak yerine İBB'deki görevinden hemen istifa etmeli.

TEMA'DAN ZORAKİ AÇIKLAMA
Çınar katliamına tam 11 gündür sessiz kalan TEMA Vakfı, SABAH'ın ısrarlı yayınları sonrası zoraki bir açıklamada bulundu. TEMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada özetle, 'Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da kritik göreve çıkıyor
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Hollanda Başbakanı Rutte Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
İşgalde 27’nci gün: Zelenskiy’den ‘müzakereler için referandum’ mesajı
Avrupa'da gıda krizi: Belçika'da raflar boşaldı!
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'referandum' çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Elden para vermeyi reddedip akbil basmak isteyen yolcuya İETT yetkilisinden hakaret: Konuşma gevşek gevşek
Muğlalı ünlü işadamı Muhammed Talha Koçar FETÖ'nün infaz koruma memurlarının imamı çıktı
Bakan Soylu Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mülteci sayısını duyurdu: Bu Batı hayatta akıllanmaz
Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Pentagon'dan korkutan açıklama: Karadeniz’deki Rus savaş gemilerinde hareketlilik arttı

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Peş peşe açıkladılar! Çok sayıda ilde okullara kar tatili