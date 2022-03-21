Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Volkswagen önemli parçalarda ortaya çıkan sorun nedeniyle 246 bin aracını servislere geri çağırdı. Volkswagen geri çağırmaya ilişkin olarak program yayımlayacak. Araç sahiplerini de 10 Mayıs 2022'ye kadar bilgilendirecek.

Volkswagen Geri Çağırma yaptı. Şirket, ABD ve Kanada'da sattığı Atlas model araçlarının 246 binini servislere çağırdı.Atlas ve Atlas Cross Sport model araçların hava yastıkları, pencereleri ve frenlerinde sorunlar tespit edildi. Sorunların düzeltilmesi için müdahale gerekirken araçlar mecburen servislere geri gitmek zorunda kaldı.DAHA DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILACAKVolkswagen geri çağırmaya ilişkin olarak program yayımlayacak. Araç sahiplerini de 10 Mayıs 2022'ye kadar bilgilendirecek.