Nevruz Bayramı Bugün Mü? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?

Nevruz Bayramı Ne Zaman?



Nevruz Neden Kutlanır?



Nevruz Bayramı kutlamak isteyen birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Baharın gelişi sebebiyle kutlanan bu özel gün birçok kişi tarafından merak ediliyor. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu kutlamanın önemi ve tarihçesi de en sık aratılanlar arasında yerini aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Nevruz Bayramı birçok kişi tarafından merak edilen günler arasında yer alıyor. Baharın gelişinin kutlanması amacıyla birçok etkinlik düzenlenen Nevruz Bayramı hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Nevruz, Farsça olarak yeni gün anlamına gelmektedir. M.S 2. yüzyıldan itibaren büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz her sene 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Gece ve gündüz saatlerinin 21 Mart tarihinde eşitlenmesinin ardından gündüzler uzamaya başlamaktadır. Bu nedenle bütün canlılar için uyanış günü olarak değerlendirilmektedir.

Nevruz hakkında en sık aratılan sorulardan biri de Nevruz neden kutlanır sorusu oldu. Yılın ilk gününü temsil eden Nevruz, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını belirtir. 2010 senesinde ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Mart dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiştir. Nevruz geleneği 15.00 yıl öncesinde başlamıştır. Buzul Çağı’nın bitmesini temsil etmektedir. Pers Kralı Cemşid tarafından ortaya çıkarılan bu gün eski zamanlarda baharın hayati önem taşıması nedeniyle çok daha önemli konular arasında yer almaktadır.









21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda Neler Olur?



Konuyla ilgili en sık aratılan konulardan biri desorusu oldu. Nevruz’un bu tarihte kutlanması ve baharın gelişini temsil etmesi nedeniyle birçok kişi 21 Mart tarihinde neler olduğunu araştırmaya başladı. İşte 21 Mart Ekinoksu özellikler;1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.6 - Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.8 - Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.10 - Her iki yarımkürede de bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.