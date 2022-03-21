  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nevruz Bayramı Bugün Mü? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?

Nevruz Bayramı'nın gelmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Nevruz Bayramı bugün mü sorusu yer alıyor. Peki, Nevruz ne zaman? Nevruz neden kutlanır? Nevruz nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.03.2022 - 09:40 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Nevruz Bayramı Bugün Mü? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?
Nevruz Bayramı kutlamak isteyen birçok kişi Nevruz Bayramı bugün mü ve Nevruz ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Baharın gelişi sebebiyle kutlanan bu özel gün birçok kişi tarafından merak ediliyor. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu kutlamanın önemi ve tarihçesi de en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Nevruz neden kutlanır ve Nevruz Bayramı önemi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Nevruz Bayramı Ne Zaman?


Nevruz Bayramı birçok kişi tarafından merak edilen günler arasında yer alıyor. Baharın gelişinin kutlanması amacıyla birçok etkinlik düzenlenen Nevruz Bayramı hakkında en sık aratılanlardan biri de Nevruz ne zaman sorusu oldu. Nevruz, Farsça olarak yeni gün anlamına gelmektedir. M.S 2. yüzyıldan itibaren büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz her sene 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Gece ve gündüz saatlerinin 21 Mart tarihinde eşitlenmesinin ardından gündüzler uzamaya başlamaktadır. Bu nedenle bütün canlılar için uyanış günü olarak değerlendirilmektedir.


Nevruz Bayramı Bugün Mü? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?

Nevruz Neden Kutlanır?


Nevruz hakkında en sık aratılan sorulardan biri de Nevruz neden kutlanır sorusu oldu. Yılın ilk gününü temsil eden Nevruz, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını belirtir. 2010 senesinde ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 21 Mart dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiştir. Nevruz geleneği 15.00 yıl öncesinde başlamıştır. Buzul Çağı’nın bitmesini temsil etmektedir. Pers Kralı Cemşid tarafından ortaya çıkarılan bu gün eski zamanlarda baharın hayati önem taşıması nedeniyle çok daha önemli konular arasında yer almaktadır.


Nevruz Bayramı Bugün Mü? Nevruz Bayramı Neden Kutlanır?
 

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda Neler Olur?


Konuyla ilgili en sık aratılan konulardan biri de 21 Mart Ekinoksu’nda neler olur sorusu oldu. Nevruz’un bu tarihte kutlanması ve baharın gelişini temsil etmesi nedeniyle birçok kişi 21 Mart tarihinde neler olduğunu araştırmaya başladı. İşte 21 Mart Ekinoksu özellikler;

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.
2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.
3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.
4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.
5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.
6 - Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.
7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.
8 - Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).
9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.
10 - Her iki yarımkürede de bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı! Zelenskiy'nin yanı başındaki FETÖ'cü kim?
Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak
Çin'de 133 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü
Aleyna Çakır davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Ümitcan Uygun önce bayıltmış ardından...
İSKİ Genel Müdürü: Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor
Ukrayna'daki kimyasal tesiste amonyak sızıntısı
Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasının görülmesine başlandı
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Geziciler için karar günü! 16 sanıklı Gezi Parkı davasında son savunmalar alınacak...
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Türkiye'nin konuştuğu İlker Reis'ten yeni video! Yunan tacizinin görüntülerini paylaştı, böyle tepki gösterdi
Konutta fiyatları düşerek düzenleme! KDV indirimi geliyor!
24. dönem Ankara milletvekili Sinan Aygün CHP'yi bombaladı: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Volkswagen'den flaş açıklama! O araçlarını geri çağırdı!

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!