Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi.Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı.Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10'u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Ukrayna'nın Çernihiv kentinde ise Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.