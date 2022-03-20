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Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 25'inci güne girilirken Rus ordusu çok sayıda şehirde bombardımana devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan yüze yakın patlamamış bomba ele geçirildi.

Ekleme: 20.03.2022 - 20:34 Güncelleme: 20.03.2022 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi
Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı.

Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10'u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde ise Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.

Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

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Ukrayna'da patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi
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