Türkiye'nin ilk SİDA'sı ULAQ Katar'da görücüye çıkacak!

DIMDEX 2022 Fuarı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, 21- 23 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da açılacak. Savunma sanayi firmalarını Körfez, Asya ve Afrika ülkelerinin deniz kuvvetleri ile buluşturacak fuara, Meteksan Savunma da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle katılım sağlayacak.Meteksan Savunma'nın, DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergileyeceği ürünleri ULAQ SİDA, MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi, Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nden oluşuyor.Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, fuarla ilgili 'Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte, özellikle su altı akustik ve platform simülatörleri konularında Deniz Kuvvetleri'ne özgün ve ileri teknoloji çözümler geliştirdik ve birçok farklı ülkenin kullanımına sunma başarısını yakaladık. Yara Savunma Eğitim Simülatörü'müz, 4 farklı ülke tarafından tercih edildi, bu alanda dünya lideri haline geldik.Yakamos 2020 Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MILGEM korvetlerinde kullanılmaya başlandıktan sonra 2 ülkeye daha ihraç edildi. Bunların yanında Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi gibi dünyada çok az ülkenin üzerinde çalıştığı bir alandaki başarımız da Meteksan Savunma olarak geldiğimiz noktayı bizlere gösteriyor. DIMDEX 2022 Fuarı'nda yenilenmiş tasarımı ile ULAQ Suüstü Harbi Botu, ULAQ Denizaltı Savunma Harbi Botu ve yeni 6x6 Mobil Sahil Kontrol İstasyonu aracımızı ilk kez sergileyeceğiz' dedi.Antalya'da Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma firmalarının ortak projesi olarak üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olan ULAQ'ın, yeni silah sistemiyle atış testleri tamamlandı.Savunma sanayiinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk ve tek SİDA'sı ULAQ platformuna, 12.7 mm, uzaktan komutalı silah sistemi entegre ederek, atış testlerini başarı ile tamamladı.2021 yılında dünyada bir insansız deniz aracından ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarıyla hedefi imha eden ULAQ, yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üs ve limanların korunmasında görev alacak.ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan'ın ortak açıklamasında, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'nın 12.7 mm silah sistemiyle atış testleri de dahil olmak üzere tüm testleri başarıyla tamamladığı ve görev almaya hazır olduğu belirtildi.Büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden iki firmanın genel müdürünün ortak açıklaması şöyle:'ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda ULAQ'a farklı ihtiyaçlar kapsamında yeni sistemlerin entegre edilmesi için yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.'400 kilometreyi aşabilen seyir menziline, saatte 70 kilometrenin üzerinde sürat kabiliyetine, gündüz/gece görüş imkanlarına, otonom seyir algoritmalarına, kriptolu ve elektronik harp korumalı haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.Türkiye'nin ilk ve tek silahlı insansız deniz aracı ULAQ, 2021 yılında tamamlanan versiyonundan farklı olarak keşif ve karakol görevlerine ilaveten kritik üs/tesis ve liman savunma amaçlı olarak 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemi ile donatıldı. İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin yeni versiyonun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı ULAQ insansız deniz araçlarının da üretimi devam ettirilecek.