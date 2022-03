Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek, kente yatırımların devam edeceğini anlattı.Hiç kimsenin bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını vurgulayan Nebati, 'Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu-özel iş birliği projeleriyle gerek doğrudan yatırımlarla biz bunu yapacağız.' diye konuştu.Bakan Nebati, zorluklar yaşadıklarını, şu anda dünyada emtia ve petrol fiyatlarının yükseldiğini dile getirerek şöyle konuştu:'İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. 2020'de dünya küçülürken büyüdü, 2021'de çift haneli yüzde 11'lik bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle sizlerin desteği ve duasıyla bu işlerin üstesinden geldik bundan sonra da geleceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepimiz ama hepimiz sizlerin emrindeyiz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti, yandı' diyenler 2 yıl içerisindeki büyümeyi, gelişmeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu.Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip Türkiye'yi anlatıp Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten tevarüs eden gücünü bilen bir ülkenin temsilcisiyiz. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de 'bu ülke yandı, bitti' dediler, nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum, bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz.'Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ve dünyanın bu modeli şu anda izlemeye aldığını anlatan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:'Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Karamsarlar hep yanlış şeyler söylerler, hep ağlarlar bizim ağlayanlarla işimiz yok. Biz ancak, zulme uğrayanların gözyaşını silmeyi biliriz. Yalan, dolan, 'ülke battı yandı, bitti' diyenlerin sahte gözyaşlarına asla pirim vermeyiz.Bu ülke güçlü bir ülke. Allah'ın izniyle bu ülke Allah da razı millet de razı 20 yıldır bizi nasıl hizmet etmeye getiriyorsa bundan sonra da getirmeye devam edecek. Çünkü biz imanla işimizi yapıyoruz, biz saygıyla yapıyoruz, biz milleti başımızın üstünde taşıyoruz. Biz 'milletin hizmetkarıyız' diyoruz onun için işimiz elhamdülillah her zorluktan sonra kolaylık misalinde olduğu gibi kolaylıkla çözülüyor ve yürüyor. Onlar konuşsunlar, onlar şikayet etsinler, onlar ters baksınlar, onlar yurt dışına haberler çalsınlar, onlar sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız biz. Biz beraber oldukça, beraber hareket ettikçe hep beraber yürüyeceğiz.'Bakan Nebati, 20 Aralık öncesinde isminin önünde profesör, doçent titri olanların, yılların siyasetçisi olduğunu iddia edenlerin halkı kandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:'Gidin dedi döviz alın', yapmayın dedik, bu doğru bir şey değil, ekonomik gerçeklikler bunu karşılamıyor dedik bizimle dalga geçtiler ve iftira atmaya devam ettiler. Her türlü manipülatif, spekülatif söylemden vazgeçmediler. Hatta ihanete varan sözler söylediler, ne oldu 20 Aralık'ta düzeldi. Geçen bir sosyal medya oyunuyla yine manipülatif işler yaptılar. 'Ülkede ay çiçek yağı bitti' dediler, sahte belgeler, sahte resimler ya da kampanya yapan bir marketteki fotoğrafları paylaşarak millete ayçiçeği stoku yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu ve yağları stokladılar.Değerli kardeşlerim, bunların hayatı yalan, yalan üzerine kurulu bir hayatları var. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı. Biz doğru olan şeyleri söyleriz, sakın ha sosyal medyaların size uydurduğu yalan dolanla hareket etmeyin. Bu stokçular var ya bir de bunların ortakları var bir de kendisi yağ ürettiği halde yağın Türkiye'de bir problem olmadığını bildiği halde çıkıp 'yağ problemi var' diyenlere aldırış etmeyin. Biz varız, çalışıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz.'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Nebati, kendisini memleketine önce milletvekili, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak gönderdiğini ifade etti.Arapça ve Kürtçe selamladığı katılımcıların Nevruz Bayramı'nı da kutlayan Nebati, 'Bu topraklar, kardeşliğin, güzelliğin, birlikteliğin, beraber olmanın, dayanışmanın, hoş görünün, güzelliklerin paylaşıldığı topraklardır. Acılarımızı, kederlerimizi kol kola girerek azaltırız, güzellikleri paylaşırız. Yüzümüz güleç, gelene 'başımızın üstünde, gözümüzün üstünde yerin var' deriz. Biz 'misafiri severiz ama hizmet edenleri daha çok severiz' diyen bir şehrin mensubuyum elhamdülillah.' dedi.AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de 20 yılda her alanda çok şey yaptığını aktaran Nebati, geçmiş dönemde Viranşehir'de insanların doktor ve ilaç bulmakta zorlandığını anlattı. Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Şimdi elhamdülillah yolda yürüyenler anlı açık, başı dik bir şekilde 'bana hizmet eden hastaneye, bana hizmet eden doktora gidiyorum, ilaçlarımı da istediğim eczaneden alıyorum' diyor. Minnet yok, Ahmet'e, Mehmet'e, Veli'ye minnet yok. Hiç kimseye minneti yok. Bu devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir. Onun için sadece sağlıkta, yollarda, hastanelerde değil, havaalanlarıyla, savunma sanayileriyle özgür güçlü dış politikasıyla dünyada Türkiye var, Türkiye var dedirtecek bir gücümüz de var elhamdülillah. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha da güçlü. Karadeniz'de, Akdeniz'de bir gerginlik mi var Türkiye, dünyada bir gerginlik mi var Türkiye, bir sorun mu var işte Türkü, Kürt'ü, Arap'ı ile bir arada beraber hareket eden, Kabe'deki insanların duasını alan bir Türkiye var, bir lider var elhamdülillah. En temel belediye hizmetlerinden bihaber olanlara belediyeciliği öğrettik. En temel hizmetlerden hakkı olanlara haklarını en iyi şekilde verdik. Projeleri tezgahlarda, raflarda dursun diye yazmadık çizmedik, uygulansın diye gece gündüz demeden çalışarak yerine getirdik. Şanlıurfa'ya, Viranşehir'e yüzlerce projeyle geldik, gelmeye de devam edeceğiz.'Nebati, kente gelmeden önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve ilçenin ihtiyacı olan branşlardaki doktor atamalarını ilk kurada yapacaklarını belirttiğini söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ilçedeki çevre yolu yapımının programa alındığını iletmesini istediğini aktaran Nebati, TOKİ tarafından da Şanlıurfa'ya 1000 toplu konutun yapılacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı güneş enerjisi santralleri ve sulama kanallarıyla ilgili ayrıntıları yarın açıklayacaklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti:'Gıda maddelerinde KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürdük, tarımsal abonelerde elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Güneş enerjisi santralleriyle size net olarak bir şey söyleyeyim. 3 yıl içerisinde Şanlıurfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha elektrikle ilgili 'şu problemi yaşadım, fatura problemi yaşıyorum, elektriğim kesildi, karşılayamıyorum, yüksek geldi' demeyecek. Size yarın açıklayacağımız koşullarla öylesine imkanlar vereceğiz ki Viranşehir, Şanlıurfa ve Türkiye, güneş enerjisini kendisi üretecek. Kendisi üretecek ve ürettiği güneş enerjisiyle de tarımsal üretimde inşallah patlama yapacak. 1000 Megawatt GES tesisi kurulması durumunda 2 yılda Türkiye ihtiyaçlarını karşılıyor ve 800 bin hektar yani 8 milyon dekar alanı sulamaya açmış olacağız, yapacağımız yatırımlarla.'.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de selamlama konuşması yaptı.