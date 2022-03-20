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Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Askerlik Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik erteleme şartları askerlik çağı gelen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Farklı sebeplerle bu süreci ertelemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, askerlik erteleme şartları neler? Askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır? Askerlik erteleme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.03.2022 - 10:13 Güncelleme: 20.03.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Askerlik Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Askerlik görevi sağlıklı ve Türk vatandaşı olan erkeklerin sorumlulukları altında yer alır. 20 yaşına girmiş olan her sağlıklı erkeğin bu görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle askerliğini ertelemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılan sorular arasında askerlik erteleme şartları neler ve askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Askerlik erteleme nasıl yapılır ve askerlik erteleme şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Askerlik Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?


Askerlik erteleme birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle askerlik çağına gelen fakat birçok farklı sebepten dolayı askerliğini ertelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. En sık aratılan sorular arasında askerlik erteleme nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Pandemi sebebiyle bu işlemi oldukça kolaylaştıran bir seçenek ortaya çıktı. E-devlet üzerinden askerlik erteleme başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu sitesi üzerinden gerekli adımları takip ederek askerlik erteleme başvurusunda bulunabilirsiniz.


Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir? Askerlik Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli Askerlik Erteleme Şartları Neler?


Bedelli askerlik erteleme şartları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Askerliğini bedelli olarak gerçekleştirmek isteyenler fakat süreci ertelemek isteyenler arama motorlarına yönelerek konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte sık sık aratılan bedelli askerlik erteleme şartları;

Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura ile bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, yasal erteleme hakları devam ettiği sürece müteakip yıllarda yeniden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

Kendisinin herhangi bir sağlık raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduğunu gösteren hastalığı,

Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece kan/kayın hısımlarının ölümü,

Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.


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