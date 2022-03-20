20 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

20 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Hafta sonu vatandaşlar tarafından en sık aratılan konulardan biri de altın fiyatları oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişivesorularına cevap aramaya başladı. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın tüm piyasaları etkilemesinin ardından fiyatların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından gelen yorumlar da yakından takip edilmeye başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.20 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı arama motorlarına yöneldi. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın altın fiyatlarına etkisi de oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 20 Mart altın fiyatları;ALIŞ: 828,39SATIŞ: 854,70ALIŞ: 6.077,00SATIŞ: 6.142,00ALIŞ: 6.055,00SATIŞ: 6.150,00ALIŞ: 5.931,00SATIŞ: 5.986,00ALIŞ: 2.975,00SATIŞ: 3.004,00ALIŞ: 1.486,00SATIŞ: 1.502,00ALIŞ: 913,59SATIŞ: 913,93Altın fiyatlarıyla ilgili olarak en sık aratılan sorulardan biri deoldu. Birçok yatırımcı konuyla ilgili araştırmalara başladı. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar da merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; “Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum. Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun.“ ifadelerini kullandı. Memiş dolar kuru ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat’ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum” açıklamasına bulunarak vatandaşlara uyarıda bulundu.