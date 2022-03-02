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Beyaz Gazete
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TBMM'de gizli Ukrayna oturumu: Devlet sırrı sayılacak

TBMM'de birazdan Ukrayna için kapalı oturum yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması yasaklanacak.

Ekleme: 2.03.2022 - 15:27 Güncelleme: 2.03.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek. Oturum, AK Parti'nin vereceği önerge ile dış dünyaya tamamen kapatılacak. Böylece, toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Genel Kurul kapalı oturuma geçerken herkes dışarı çıkartılacak. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatılacak.

TUTANAKLARA MÜHÜR

 Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak.

Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.
TBMM'de gizli Ukrayna oturumu: Devlet sırrı sayılacak
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