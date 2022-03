Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatına başlamasının ardından, Rusya lideri Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcı güçlerini teyakkuz haline geçirmesi dünyada 'nükleer savaş' tartışması başlatmıştı.Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından yapılan açıklamada, 'Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur' ifadelerine yer verildi. Nükleer silahların kullanımına ilişkin peş peşe gelen açıklamalar, tüm dünyada nükleer savaş endişesini de yeniden artırdı.Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) derlediği verilere göre dünyada şu anda 9 ülkede nükleer silah bulunuyor. Bu ülkeler ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore.SIPRI'nin 2021 almanağında derlenen verilere göre, dünya çapında 13 bin 80 nükleer silah bulunuyor. Bu silahların önemli bir kısmı ise ABD ile Rusya'nın elinde.ABD'nin 5550 nükleer silahı bulunurken, Rusya için bu rakam 6257. ABD'nin elindeki nükleer silahların 1800'ü, Rusya'nın elindeki nükleer silahların ise 1625'i operasyonel durumda.OPERASYONEL NÜKLEER BAŞLIK SAYISINDA ARTIŞNükleer silahların operasyonel durumda olması, nükleer başlıkların belirli füzelere takılmış olması ya da operasyonel güçlerin olduğu askeri üslerde konuşlandırılmış olması anlamına geliyor.SIPRI'nin raporunda ABD ve Rusya'nın 2020 boyunca toplam nükleer silah sayısını azaltmaya devam ettiği ancak her iki ülkenin de 2021 başında operasyonel güçlerine 50 nükleer başlık ekledikleri belirtiliyor.Yeni eklemelere karşın her iki ülkenin stratejik nükleer güç konuşlandırması, 2010 yılında imzalanan New START anlaşmasının belirlediği limitler içinde bulunuyor. Ancak anlaşma iki ülkenin envanterinde bulunan toplam nükleer başlık sayısını sınırlamıyor.ABD VE RUSYA, NÜKLEER SİLAHLARA VERDİKLERİ ÖNEMİ ARTIRDISIPRI bünyesinde nükleer silahsızlanma üzerine çalışmalar yürüten Hans Kristiensen konuyla ilgili açıklamasında, 'Küresel askeri stoklardaki nükleer başlık sayısı artışa geçmiş gibi gözüküyor. Bu, Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren başlayan nükleer cephaneliğin azaltılması sürecinin de sektey uğradığını gösteren endişe verici bir işaret' ifadelerini kullanıyor.Rusya ve ABD'nin dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ına sahip olduğuna dikkat çeken Kristensen, 'Hem ABD hem Rusya, ulusal güvenlik stratejilerinde nükleer silahlara verdikleri önemi artırmış gibi gözüküyor' diyor.ABD VE RUSYA DIŞINDAKİ ÜLKELER NE YAPIYOR?ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip olan diğer 7 ülke de yeni nükleer silah sistemleri geliştirmeye devam ediyor.Son olarak 2021 yılında nükleer silah politikasını değiştiren İngiltere, nükleer silahları azaltma politikasını değiştirerek sahip olacağı maksimum nükleer silah sayısını 180'den 260'a yükseltti.Uzak Asya'nın en büyük nükleer gücü olan Çin, nükleer silah programını modernleştirme ve genişletme programını devam ettirirken, Pakistan ve Hindistan da 2021 yılında nükleer cephaneliklerindeki silah sayısını artırdı.Asya'daki bir diğer nükleer güç olan Kuzey Kore de 2020 boyunca nükleer patlama ve uzun menzilli balistik füze denemeleri yapmıştı.