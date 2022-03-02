Josep Borrell: AB Rusya ile savaşta değil

AB'li üst düzey yetkili Borrell, Rus ordusuyla savaşmadıklarını söyledi. Borrell, "Saldırıya uğrayanlardan yanayız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini söylemişti.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıt gibi askeri yardımların yolda olduğu bilgisini paylaşmıştı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı.



"RUSYA İLE SAVAŞMIYORUZ" AÇIKLAMASI



Brüksel, Ukrayna'ya askeri destek hamlesinde bulunurken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



Madrid'den yayın yapan Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, "Rusya ile savaşta değiliz ama saldırıya uğrayanlardan yanayız. Nükleer bir savaş hakkında konuşmak son derece sorumsuzca" dedi.



Rusya'nın askeri harekatı sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Rus eşi ve kızı ile Türkiye'ye gelen grafik tasarımcısı Barış Hepçomar, Odessa'da sığınaklarda kaldıklarını belirterek, "Çocukla yerin 2-3 metre altında kaldık. Evimiz ile sığınak arası 7 dakika mesafeydi. Evimizin oraya geldiğimizde 400 mesafede 7 tane Rus tankı vardı, 3 tanesi terk edilmiş, 4 tanesi patlatılmıştı" dedi.



500 MİLYON EURO DEĞERİNDE SİLAH DESTEĞİ



Rusya saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ordusuna AB'nin 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağı duyurulmuştu.



"YAPTIRIMLAR GEREKLİ AMA..."



Moskova yönetimine yaptırımlardan söz eden Borrell, "Yaptırımlar gerekli, ancak yaptırımlar kendi içlerinde politik değil, koşullara tepkidir. Çözümlere ihtiyacımız var ve bu çözümler diplomasi ile bağlantılı olmalı" diye konuştu.



Ukrayna'nın Harkov şehrinde çatışmalar artarak devam ediyor. Rus ordusuna ait savaş uçakları Harkov Belediye binasını vurdu.



"BEDEL ÖDEMEYE HAZIR OLMALIYIZ"



Borrell, "Yaptırımlar, yaptırım altındaki ülke ekonomisine zarar vermek için uygulanıyor ama karşılığında size de zarar veriyor, bu yüzden bedelini ödemeye hazır olmalıyız" ifadesini kullandı.



"AVRUPA ORDUSU" AÇIKLAMASI



Öte yandan Borrell, Avrupa ordusu oluşturma konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını dile getirdi. Bununla birlikte aynı AB yetkilisi, birliğe üye ülkelerin "silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonu geliştirmesi ve ortak savunma harcamalarını artırması" gerektiğine dikkat çekti.