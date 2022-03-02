Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?

Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fiorentina – Juventus maçı ne zaman? Fiorentina – Juventus maçı hangi kanalda? Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. İtalya Kupası yarı final maçı taraftarların ilgiyle beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.ve Fsorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Fiorentina – Juventus maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorularına cevap aramaya başladı. Fiorentina – Juventus maçı 2 Mart Salı yani bu akşam 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde oynana karşılaşmaları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte20:00Sion - FC Lausanneİsviçre Süper LigiBilyoner TV20:30Beşiktaş - KayserisporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor20:30Hamburg - KarlsruheAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor 2, Spor Smart 220:30Hannover - LeipzigAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor HD, Spor Smart20:30Frosinone - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV20:30Lecce - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV20:30Monza - Parmaİtalya Serie BBilyoner TV20:30Pisa - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV20:30Reggina - Vicenzaİtalya Serie BBilyoner TV20:30Spal - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV20:45Standard Liege - BeerschotBelçika Pro LeagueBilyoner TV22:15Luton Town - Chelseaİngiltere FA CupTivibu Spor 222:30Kilmarnock - Raithİskoçya Challenge Cup Yarı FinalYayın yok22:30Southampton - West Hamİngiltere FA CupTivibu Spor 322:30Luzern - FC Zurichİsviçre Süper LigiBilyoner TV22:45Club Brugge - KAA GentBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor, Bilyoner TV22:45Celtic - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Dundee FC - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Hearts - Aberdeenİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Livingston - Dundee Unitedİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Motherwell - Ross Countryİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45St.Johnstone - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV22:45Bochum - FreiburgAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor 2, Spor Smart 223:00Mallorca - Real Sociedadİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV23:00Real Madrid - Atletico MadridUEFA Gençlik LigiUEFA.tv23:00Fiorentina - Juventusİtalya Kupası Yarı FinalTRT Spor, Bilyoner TV23:15Liverpool - Norwich Cityİngiltere FA CupTivibu Spor 523:15Nantes - MonacoFransa Kupası Yarı FinalBein Sports 2, Bilyoner TV23:30Valencia - Athletic Bilbaoİspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı FinalTivibu Spor 4