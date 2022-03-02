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Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?

Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fiorentina – Juventus maçı ne zaman? Fiorentina – Juventus maçı hangi kanalda? Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.03.2022 - 16:40 Güncelleme: 2.03.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?
Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı hangi kanalda sorusu yer aldı. İtalya Kupası yarı final maçı taraftarların ilgiyle beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman?


Fiorentina – Juventus maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta sorularına cevap aramaya başladı. Fiorentina – Juventus maçı 2 Mart Salı yani bu akşam 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde oynana karşılaşmaları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 2 Mart maç takvimi;

20:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor

20:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Hannover - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor HD, Spor Smart

20:30
Frosinone - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Lecce - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Monza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Pisa - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:30
Reggina - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?

20:30
Spal - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

20:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:15
Luton Town - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2

22:30
Kilmarnock - Raith
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
Yayın yok

22:30
Southampton - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3

22:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

22:45
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:45
Celtic - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
Hearts - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
Livingston - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:45
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45
Bochum - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:00
Mallorca - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

23:00
Fiorentina - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV

23:15
Liverpool - Norwich City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5

23:15
Nantes - Monaco
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:30
Valencia - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 4


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