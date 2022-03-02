Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman? Fiorentina – Juventus Maçı Saat Kaçta?
Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Fiorentina – Juventus maçı ne zaman? Fiorentina – Juventus maçı hangi kanalda? Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...
Fiorentina – Juventus maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı hangi kanalda sorusu yer aldı. İtalya Kupası yarı final maçı taraftarların ilgiyle beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fiorentina – Juventus Maçı Ne Zaman?
Fiorentina – Juventus maçı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Fiorentina – Juventus maçı ne zaman ve Fiorentina – Juventus maçı saat kaçta sorularına cevap aramaya başladı. Fiorentina – Juventus maçı 2 Mart Salı yani bu akşam 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde oynana karşılaşmaları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 2 Mart maç takvimi;
20:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Hannover - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor HD, Spor Smart
20:30
Frosinone - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Lecce - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Monza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Pisa - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Reggina - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Spal - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:15
Luton Town - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2
22:30
Kilmarnock - Raith
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
Yayın yok
22:30
Southampton - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3
22:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:45
Celtic - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Livingston - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Bochum - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:00
Mallorca - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
23:00
Fiorentina - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:15
Liverpool - Norwich City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5
23:15
Nantes - Monaco
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Valencia - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 4